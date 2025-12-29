Семьи с двумя и более детьми получат новую выплату с января 2026 года
Так будет осуществляться возврат части уплаченного НДФЛ
29 декабря 2025, 10:22, ИА Амител
С 1 января 2026 года в России вводятся новые меры социальной поддержки для семей с детьми. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.
Семьи, воспитывающие двух и более детей, смогут ежегодно получать семейную налоговую выплату. Так будет осуществляться возврат части уплаченного НДФЛ, а для оформления необходимо подать заявление – через портал госуслуг либо лично в Социальном фонде или МФЦ.
Это дополнительная мера поддержки, призванная снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи и повысить их реальный доход.
Кроме того, с 1 января 2026 года увеличиваются размеры пособий по беременности, родам и уходу за ребенком. При одноплодной беременности выплатят 12 4702,2 рубля, при одноплодной беременности с осложнениями – 13 8953,88 рубля, а при многоплодной беременности – 17 2801,62 рубля.
По словам Игоря Балынина, эти значения более чем на 20 % превышают минимальные размеры, действовавшие в 2025 году.
Отмечается, что комплекс мер направлен на усиление материальной поддержки многодетных семей через механизм налогового возврата. По мнению экспертов, такие шаги способствуют укреплению института семьи и создают благоприятные условия для рождения детей.
Ранее депутат Госдумы назвал размеры выплат для семей с детьми в 2026 году. Пособие будет зависеть от нуждаемости семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.
23:18:12 29-12-2025
по 50 000 на ребенка ежемесячно ВСЕМ, это изменит ситуацию. вы посмотрите сколько детей-то в стране?! НЕТ ИХ!!! а тут какие-то крохи, 3 рубля.... боже боже
20:01:13 30-12-2025
Гость (23:18:12 29-12-2025) по 50 000 на ребенка ежемесячно ВСЕМ, это изменит ситуацию. ... Да, даже если Всем будут платить за каждого ребёнка в семье по 15т.р. это уже сильно повысит рождаемость. А то, что б получить детские выплаты, нужно пойти 7 кругов ада и в итоге тебе откажут. Потому что прожиточный минимум у тебя превышает на 50р
22:10:54 30-12-2025
Гость (20:01:13 30-12-2025) Да, даже если Всем будут платить за каждого ребёнка в семье ... Откуда вас таких, любителей халявы, нанесло??? Не в состоянии ребенка содержать, зашейте себе что нибудь... Мне за второго ребенка какую то бумажку выписали, которой только подтереться. Так она и лежит в ящике с документами. И никаких детских выплат не получали. Разовая была в ковидный год. И все. Так ее всем дали.
А вам каждый месяц по 15/20/25/30 и т.д. тысяч выплачивать за счет бюджета? Может быть на выходе из роддома вам губозакаточную машинку выдавать? Что бы ясно было, кто за бабло рожает, а кто для себя.
09:28:31 31-12-2025
Гость (23:18:12 29-12-2025) по 50 000 на ребенка ежемесячно ВСЕМ, это изменит ситуацию. ... Будет больше новостей, как родители выкидывают из окна детей, отрезают им головы, убивают, насилуют, поджигают - вот как изменится ситуация, моральные уроды начнут плодиться еще больше! За деньги да! Потому что адекватным людям ваши полтинник никуда не уперся, они не рожают не потому что денег нет, а потому что приводить ни в чем не повинное дитя в этот поганый мир не хотят, где его мало хорошего ждет и концом служит неизбежная смерть, и таких людей все больше и больше по всей планете, поэтому рождаемость падает везде
05:48:23 30-12-2025
Как это поможет, если родители- пенсионеры, или ещё хуже- единственный родитель- пенсионер? Пенсию доплачивают до минимума, так что при наличии 1 несовершеннолетнего ребенка такой семье, даже при одном родителе, не полагается единого пособия. Да, таких возрастных родителей меньше, но они есть! И отработав несколько десятков лет на благо страны, вместо заслуженного отдыха занимаясь трудом по воспитанию детей, вынуждены влачить жалкое существование
14:50:06 31-12-2025
Почему всегда только семьям с двумя и более детьми? Что если один, то помогать не нужно? Если помогать, то всем! А то приняли за постоянство,ипотеку-только два и более ребёнка, только молодым семьям до 35,а что после это уже не молодая семья? Какую программу не возьми, везде условия не для всех семей с детьми! Разве кто-то из них отказался бы от помощи? Возврат налога тоже только. Давайте помогать дак всем, от одного и более детей, это будет справедливо!