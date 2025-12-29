Семьи с двумя и более детьми получат новую выплату с января 2026 года

Так будет осуществляться возврат части уплаченного НДФЛ

С 1 января 2026 года в России вводятся новые меры социальной поддержки для семей с детьми. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.

Семьи, воспитывающие двух и более детей, смогут ежегодно получать семейную налоговую выплату. Так будет осуществляться возврат части уплаченного НДФЛ, а для оформления необходимо подать заявление – через портал госуслуг либо лично в Социальном фонде или МФЦ.

Это дополнительная мера поддержки, призванная снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи и повысить их реальный доход.

Кроме того, с 1 января 2026 года увеличиваются размеры пособий по беременности, родам и уходу за ребенком. При одноплодной беременности выплатят 12 4702,2 рубля, при одноплодной беременности с осложнениями – 13 8953,88 рубля, а при многоплодной беременности – 17 2801,62 рубля.

По словам Игоря Балынина, эти значения более чем на 20 % превышают минимальные размеры, действовавшие в 2025 году.

Отмечается, что комплекс мер направлен на усиление материальной поддержки многодетных семей через механизм налогового возврата. По мнению экспертов, такие шаги способствуют укреплению института семьи и создают благоприятные условия для рождения детей.

