В Алтайском крае беременным студенткам выплатили более 41 млн рублей
Регион финансово поддерживает молодых мам, которые очно учатся в вузах и ссузах
13 ноября 2025, 14:10, ИА Амител
В Алтайском крае 414 беременных студенток получили единовременные выплаты по 100 тысяч рублей. Такая мера поддержки действует для молодых мам, которые учатся очно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
С 1 января 2025 года в рамках нацпроекта "Семья" и региональной программы повышения рождаемости в Алтайском крае ввели новые меры социальной поддержки для молодых семей. Одна из них – единовременная выплата для беременных студенток. Молодым мамам выплачивают по 100 тысяч рублей уже в 31 субъекте страны.
На выплаты для студенток направили 41,4 миллиона рублей.
В региональном Министерстве соцзащиты напомнили, что для получения выплаты нужно состоять на учете по беременности и родам, обучаться в вузе или ссузе по очной форме, а также иметь гражданство РФ. Оформить меру поддержки можно в управлении социальной защиты или в Многофункциональном центре Алтайского края и его филиалах.
Напомним, претендовать на выплату в размере 100 тысяч рублей также могут беременные школьницы. Условия получения субсидии те же, что и для студенток.
14:32:32 13-11-2025
Кратко: беременным студенткам выплатили всего лишь в два раза больше денег, чем потратили на бродячих собак.
Новость от 12.11.25: ...а также регистрируют и чипируют домашних собак. В 2025 году из краевого и городского бюджетов на эти цели выделили более 22 миллионов рублей.
18:31:13 13-11-2025
Вместо получения образования... Мало кто может совмещать обучение и выращивание младенца((
20:36:32 13-11-2025
Гость (14:32:32 13-11-2025) Кратко: беременным студенткам выплатили всего лишь в два раз... Потому что беременных студенток в РАЗЫ меньше, чем блоховозов шастающих по улицам.