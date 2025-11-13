НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае беременным студенткам выплатили более 41 млн рублей

Регион финансово поддерживает молодых мам, которые очно учатся в вузах и ссузах

13 ноября 2025, 14:10, ИА Амител

Беременная студентка / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае 414 беременных студенток получили единовременные выплаты по 100 тысяч рублей. Такая мера поддержки действует для молодых мам, которые учатся очно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 1 января 2025 года в рамках нацпроекта "Семья" и региональной программы повышения рождаемости в Алтайском крае ввели новые меры социальной поддержки для молодых семей. Одна из них – единовременная выплата для беременных студенток. Молодым мамам выплачивают по 100 тысяч рублей уже в 31 субъекте страны.

На выплаты для студенток направили 41,4 миллиона рублей.

В региональном Министерстве соцзащиты напомнили, что для получения выплаты нужно состоять на учете по беременности и родам, обучаться в вузе или ссузе по очной форме, а также иметь гражданство РФ. Оформить меру поддержки можно в управлении социальной защиты или в Многофункциональном центре Алтайского края и его филиалах. 

Напомним, претендовать на выплату в размере 100 тысяч рублей также могут беременные школьницы. Условия получения субсидии те же, что и для студенток.

Алтайский край дети выплаты деньги студенты

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:32:32 13-11-2025

Кратко: беременным студенткам выплатили всего лишь в два раза больше денег, чем потратили на бродячих собак.

Новость от 12.11.25: ...а также регистрируют и чипируют домашних собак. В 2025 году из краевого и городского бюджетов на эти цели выделили более 22 миллионов рублей.

Avatar Picture
Светлана

18:31:13 13-11-2025

Вместо получения образования... Мало кто может совмещать обучение и выращивание младенца((

Avatar Picture
Гость

20:36:32 13-11-2025

Гость (14:32:32 13-11-2025) Кратко: беременным студенткам выплатили всего лишь в два раз... Потому что беременных студенток в РАЗЫ меньше, чем блоховозов шастающих по улицам.

