Стало известно, в каких регионах России отменили новогодние салюты
При этом в некоторых субъектах сохранили мероприятия для детей, включая елки для семей участников спецоперации
06 декабря 2024, 16:40, ИА Амител
Новогодний салют в Барнауле / Фото: amic.ru
Жители многих городов России в ночь на 1 января 2025 года не увидят салюта. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Так, ограничения на фейерверки в честь Нового года действуют в следующих городах и регионах:
- в Брянской области введен режим контртеррористической операции, из-за которого запрещено и использование пиротехники;
- в Перми решение связали с усилением мер безопасности в городе;
- в Курске сэкономленные средства направят на поддержку бойцов СВО и помощь вынужденным переселенцам;
- в Удмуртии глава региона Александр Бречалов предложил "оставить салют до победы";
- в Саратовской области – однако мероприятия для детей там все же проведут, в их числе елки для детей участников спецоперации.
Также РИА Новости сообщает, что в этом году салюта не будет в Москве. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
Ранее эксперты рассказали amic.ru, что ограничение расходов на новогодние торжества, предпринятое властями некоторых российских регионов, в условиях проведения СВО вполне оправданно. Однако полностью отменять праздники – неправильно.
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16:47:33 06-12-2024
И это правильно!
16:54:17 06-12-2024
РИА Новости сообщает, что в этом году салюта не будет в Москве. --- Да-да)))) верим.