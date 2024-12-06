При этом в некоторых субъектах сохранили мероприятия для детей, включая елки для семей участников спецоперации

06 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Новогодний салют в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители многих городов России в ночь на 1 января 2025 года не увидят салюта. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Так, ограничения на фейерверки в честь Нового года действуют в следующих городах и регионах:

в Брянской области введен режим контртеррористической операции, из-за которого запрещено и использование пиротехники;

в Перми решение связали с усилением мер безопасности в городе;

в Курске сэкономленные средства направят на поддержку бойцов СВО и помощь вынужденным переселенцам;

в Удмуртии глава региона Александр Бречалов предложил "оставить салют до победы";

в Саратовской области – однако мероприятия для детей там все же проведут, в их числе елки для детей участников спецоперации.

Также РИА Новости сообщает, что в этом году салюта не будет в Москве. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Ранее эксперты рассказали amic.ru, что ограничение расходов на новогодние торжества, предпринятое властями некоторых российских регионов, в условиях проведения СВО вполне оправданно. Однако полностью отменять праздники – неправильно.