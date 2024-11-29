Депутат ГД призвал отказаться от салютов на Новый год и отдать деньги бойцам СВО
Он отметил, что в прошлом году в 37 субъектах РФ ввели ограничения на фейерверки в Новый год
29 ноября 2024, 15:42, ИА Амител
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил главам российских регионов не проводить новогодние фейерверки за счет бюджета, а сэкономленные деньги направить на выплаты военным и их семьям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Мы считаем странным проводить праздники и пускать фейерверки, когда наши воины на полях СВО погибают под схожие громыхающие звуки. Надо последовать примеру прошлого года и отказаться от салютов. Нашим доблестным военным требуется всесторонняя поддержка. Тем более что с компенсациями участникам СВО сейчас не все в порядке", – написал парламентарий, сославшись на коллег.
"Направили обращение мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, а также главам всех российских регионов", – подчеркнул Гусев.
Он отметил, что в прошлом году в 37 субъектах РФ ввели ограничения на фейерверки в Новый год. Власти чаще всего объясняли отмену салютов соображениями безопасности и их неуместностью в период СВО.
Напомним, власти Барнаула планируют провести новогодний салют на площади Сахарова. К этому моменту в городе уже полтора года как не будет фейерверков. В случае отмены ближайшим праздником, на котором может быть салют, должен стать День Победы.
15:52:15 29-11-2024
Почему бы депутатам не начать с себя и не отказываться от части своей зарплаты.
16:25:57 29-11-2024
Гость (15:52:15 29-11-2024) Почему бы депутатам не начать с себя и не отказываться от ча... Почему от части? От всей зарплаты. Накопленного на долгие годы хватит. А если откажутся, то прямиком на передовую. Через месяц так можно целую армию обуть, одеть.
15:57:46 29-11-2024
Советский Союз даже во времена ВОВ устраивал праздники, а депутатам всё неймётся. Жду-не дождусь, когда из Думы пинками будут выгонять за вредительский популизм всяких горлопанов.
16:01:21 29-11-2024
Согласна, когда столько дыр , когда ребятам на Сво собираем деньги со своих пенсий и зарплат на закупку самого необходимого, выпускать государственные деньги буквально в воздух преступно. Эти деньги должны пойти на нужды бойцов. Деньги эти народные и решать должен народ
16:32:39 29-11-2024
Гостья (16:01:21 29-11-2024) Согласна, когда столько дыр , когда ребятам на Сво собираем ... Вы решили детей военных СВО без праздника оставить ?
17:30:25 29-11-2024
Гость (16:32:39 29-11-2024) Вы решили детей военных СВО без праздника оставить ?... Все дети военных прямо будут рады собраться в эпицентре салюта в час икс? Что за блажь такая, устраивать грохот по любому поводу. Когда-то салют был раз в году, 9 мая. Действительно, событие. А сейчас 10 раз в году, зачем? Тем более, что на День Победы салюта не было, а по поводу НГ подавай вам!
16:26:41 29-11-2024
Как это не было полтора года? А недавно грохотало по случаю какого-то мероприятия в Театре драмы...
17:01:53 29-11-2024
а форд мустанг которым пьяный водитель из белакурихи раздавил девушку конфисковали как положено по закону? передали машину на сво? кто вел дело? фамилии
17:39:02 29-11-2024
Гость (17:01:53 29-11-2024) а форд мустанг которым пьяный водитель из белакурихи раздави... Форд мустанг там очень пригодится. В штабе, в Туле.
10:28:37 30-11-2024
Кхм... (17:39:02 29-11-2024) Форд мустанг там очень пригодится. В штабе, в Туле.... Экий Вы однако оптимист!!! Не доскачет этот мустанг до Тулы, 100%.
18:07:20 29-11-2024
Гость (17:01:53 29-11-2024) а форд мустанг которым пьяный водитель из белакурихи раздави... там тотал - на СВО таких и так хватает
21:01:56 29-11-2024
Гость (17:01:53 29-11-2024) а форд мустанг которым пьяный водитель из белакурихи раздави... он арендованный, мустанг
17:37:21 29-11-2024
Нужно сами салюты туда отдать.
18:12:00 29-11-2024
Фейерверки отдельно - СВО отдельно. Контракты заключены, пиротехника куплена. Не более, чем популизм. А на нужды СВО должны быть средства у государства. Не хватает? Так давайте трясти чинуш. Скок миллионеров в госдуме?
08:59:04 30-11-2024
"Вы решили детей военных СВО без праздника оставить ?"
вы глупы или провокатор?
12:43:19 30-11-2024
Гость (08:59:04 30-11-2024) "Вы решили детей военных СВО без праздника оставить ?"вы... +100