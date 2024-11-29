Депутат ГД призвал отказаться от салютов на Новый год и отдать деньги бойцам СВО

Он отметил, что в прошлом году в 37 субъектах РФ ввели ограничения на фейерверки в Новый год

29 ноября 2024, 15:42, ИА Амител

Праздничный салют в Барнауле / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил главам российских регионов не проводить новогодние фейерверки за счет бюджета, а сэкономленные деньги направить на выплаты военным и их семьям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы считаем странным проводить праздники и пускать фейерверки, когда наши воины на полях СВО погибают под схожие громыхающие звуки. Надо последовать примеру прошлого года и отказаться от салютов. Нашим доблестным военным требуется всесторонняя поддержка. Тем более что с компенсациями участникам СВО сейчас не все в порядке", – написал парламентарий, сославшись на коллег.

Обращения к мэру Москвы и губернатору Краснодарского края / Фото: t.me/gusev_tg

"Направили обращение мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, а также главам всех российских регионов", – подчеркнул Гусев.

Он отметил, что в прошлом году в 37 субъектах РФ ввели ограничения на фейерверки в Новый год. Власти чаще всего объясняли отмену салютов соображениями безопасности и их неуместностью в период СВО.

Напомним, власти Барнаула планируют провести новогодний салют на площади Сахарова. К этому моменту в городе уже полтора года как не будет фейерверков. В случае отмены ближайшим праздником, на котором может быть салют, должен стать День Победы.