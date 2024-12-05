Собеседники amic.ru убеждены, что в дни торжеств главы регионов должны больше думать о согражданах

05 декабря 2024, 12:40, ИА Амител

Новогодний салют в Барнауле / Фото: amic.ru

Ограничение расходов на новогодние торжества, предпринятое властями некоторых российских регионов, в условиях проведения СВО вполне оправданно. Об этом заявили опрошенные amic.ru эксперты, подчеркнув, что полностью отменять праздники – это неправильно.

В некоторых городах страны в новогоднюю ночь не будет праздничных салютов – такое решение приняли власти населенных пунктов. Правда, в Перми отмену связали с усилением мер безопасности в городе. В Москве и Санкт-Петербурге официального отказа от общегородских фейерверков пока не объявлено, однако встреча 2024 года обошлась без них, напоминает "Парламентская газета".

"Объявленные региональными властями новогодние ограничения отражают естественное желание совместить естественные вынужденные неудобства в условиях СВО и сохранение нормальной жизни для людей", – заявил amic.ru политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Он отметил, что власти страны изначально хотели даже при проведении спецоперации сохранить условия нормальной жизни в стране.

"Мы же не можем отказаться от проведения, скажем, детских утренников или запретить празднование дней рождений. Люди все равно хотят праздника, каких-то позитивных эмоций, отказывать им в этом было бы неправильно", – считает собеседник.

Любые излишества сегодня явно неуместны, поскольку страна воюет за свое будущее, убежден руководитель общероссийского движения "Гражданская солидарность", глава Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.

"Отмечать Новый год, конечно, надо. У нас даже в годы Великой Отечественной войны проводились елки. Однако моменты, связанные с излишней тратой денег, слишком бурными увеселениями сегодня присутствовать в нашей жизни не должны. И нужно поддержать руководителей, губернаторов, которые решили от всего этого отказаться", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Более скромно, без пиротехники, пройдут празднества в Брянской области по причине режима контртеррористической операции (КТО), о чем сообщил 25 ноября на прямой линии с жителями губернатор региона Александр Богомаз. Не будет салютов и массовых гуляний и в Курской области, где сэкономленные средства решили направить на нужды СВО и помощь вынужденным переселенцам.



Тувинский губернатор Владислав Ховалыг сообщил в своем телеграм-канале о решении на аппаратном совещании в региональном правительстве, что "масштабное празднование Нового года с корпоративами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации".



"В школах и детсадах утренники пройдут, на площадях поставят новогодние елки. Однако рекомендую воздержаться от массовых мероприятий, концертов и фейерверков в организациях любых форм собственности", – написал Ховалыг.



На сегодняшний день более чем в двух десятках субъектов власти решили отменить праздничные салюты. Среди них Белгородская, Орловская, Ростовская области и другие.

"Совсем отказываться от праздников нельзя. Скажем, ребята, приходящие из зоны СВО в отпуск или по окончании контракта, хотят видеть привычную ранее обстановку, а не военный лагерь. Поэтому снижение пышности торжеств при сохранении нормальной жизни в целом представляется разумным", – полагает Сергей Марков.

Георгий Федоров замечает, что есть, конечно, финансовые правила, при которых заложенные в бюджете на торжества деньги не всегда могут быть перенаправлены на иные цели: