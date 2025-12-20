Стало известно, в каких регионах вырастет пенсия в 2026 году

Ощутимее всего выплаты увеличатся на Чукотке

20 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Наибольшее увеличение страховой пенсии по старости в России в 2026 году ожидает жителей Чукотского автономного округа – на 3,2 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Также значительный рост выплат будет отмечен в Ненецком автономном округе, где прибавка составит 2,9 тысячи рублей, и в Магаданской области – 2,8 тысячи рублей.

Приблизительно на 2,8 тысячи рублей увеличатся пенсии на Камчатке, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – на 2,7 тысячи рублей.

В первую десятку регионов с наибольшим ростом пенсий войдут также Якутия, Мурманская область и Сахалин, где прибавка составит 2,5 тысячи рублей, и Республика Коми – 2,4 тысячи рублей.

В соответствии с данными из федерального бюджета Социального фонда России, страховые пенсии граждан России будут повышены на 7,6% в будущем году.