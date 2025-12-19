С 2026 года пенсию повысят россиянам, достигшим 80 лет или получившим I группу инвалидности

19 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В следующем году пенсию увеличат для 80-летних россиян, а также для некоторых граждан с инвалидностью. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Говырин, сообщает РИА Новости.

«С начала 2026 года пенсию повысят людям, которые сейчас в декабре 2025 года достигли 80-летия, а также тем, кто получит инвалидность I группы», – сказал парламентарий.

Он уточнил, что по действующим правилам доплата устанавливается лишь по одному из двух оснований, даже если право возникло дважды.

«Если пенсию увеличивали, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее поднимать не будут», – добавил депутат.

Повышение происходит за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ее размер в 2026 году составит 9584 рубля 69 копеек. Выплаты начнутся с месяца, следующего за возникновением права.

В декабре 2025 года некоторым россиянам досрочно должны выплатить пенсии за январь 2026-го. Отдельные категории граждан получат повышенные выплаты. Так, страховые пенсии по старости будут больше на 7,6%.