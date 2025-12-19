Стало известно, во сколько обойдется новогодний стол на одного человека

Эксперты рассчитали стоимость классического праздничного набора с салатами, говядиной и алкоголем

19 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Салат оливье / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Средняя стоимость продуктов для классического новогоднего стола на одного человека в России составила 1454 рубля в ноябре 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

По его данным, годом ранее аналогичный набор обходился в 1360 рублей. Таким образом, подорожание составило 6,9%, что соответствует уровню годовой инфляции.

Что входит в расчетный праздничный набор:

закуски – бутерброды с красной икрой и сырокопченой колбасой, овощная нарезка, сыр;

салаты – оливье и сельдь под шубой;

горячее – говядина с картофелем;

десерт – апельсины и шоколадные конфеты;

напитки – 3 бокала игристого вина (по 125 мл), 125 мл коньяка и 0,5 литра фруктового сока.

Общий вес всех блюд составляет примерно 1,2 килограмма. Эти расчеты основаны на средней розничной цене продуктов в ноябре и отражают усредненную стоимость, которая может варьироваться в зависимости от региона, конкретных торговых сетей и выбора брендов.