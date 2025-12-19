НОВОСТИОбщество

Стало известно, во сколько обойдется новогодний стол на одного человека

Эксперты рассчитали стоимость классического праздничного набора с салатами, говядиной и алкоголем

19 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Салат оливье / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Средняя стоимость продуктов для классического новогоднего стола на одного человека в России составила 1454 рубля в ноябре 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

По его данным, годом ранее аналогичный набор обходился в 1360 рублей. Таким образом, подорожание составило 6,9%, что соответствует уровню годовой инфляции.

Что входит в расчетный праздничный набор:

  • закуски – бутерброды с красной икрой и сырокопченой колбасой, овощная нарезка, сыр;

  • салаты – оливье и сельдь под шубой;

  • горячее – говядина с картофелем;

  • десерт – апельсины и шоколадные конфеты;

  • напитки – 3 бокала игристого вина (по 125 мл), 125 мл коньяка и 0,5 литра фруктового сока.

Общий вес всех блюд составляет примерно 1,2 килограмма. Эти расчеты основаны на средней розничной цене продуктов в ноябре и отражают усредненную стоимость, которая может варьироваться в зависимости от региона, конкретных торговых сетей и выбора брендов.

Комментарии

Avatar Picture
Ева

07:59:28 19-12-2025

что то сомневаюсь 1 454руб , что игристое вино было взято по 250 р наверное , икра ? там 3 икринки видимо. говядина хм... интересно

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:14:47 19-12-2025

готов 1500 р скинуть любому - эльке, мытаренку или счетоводу.
пусть купят, посмотрим

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:30:20 19-12-2025

налепим манты ( 1000 р - 2 кг мант). сделаю селедку под шубой ( селедку уже засолила). апельсины. сыр. коньяк. пара бутылок шампанского. холодец сварю.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

09:12:24 19-12-2025

Гость (08:30:20 19-12-2025) налепим манты ( 1000 р - 2 кг мант). сделаю селедку под шубо... Налеплю пельменей(мясо своë домашнее), нажарю рыбы(лежит в морозилке), сварю картохи(из своего огорода), три банки очищеного самогона уже стоит, ещë одна фляга на подходе. Гулять буду весь январь!!! 😎🤗🤮🤕

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ева

09:21:29 19-12-2025

Сергей (09:12:24 19-12-2025) Налеплю пельменей(мясо своë домашнее), нажарю рыбы(лежит в м... Мы едем к ВАМ !

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:42:18 19-12-2025

представил картину - трое выпускника АГУ в лесу на пеньке едят 1 сельдь малосольную и полторашку спирта.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:45:06 19-12-2025

Musik (09:42:18 19-12-2025) представил картину - трое выпускника АГУ в лесу на пеньке ед... кста, кандинский нарисовал прямо душевно, редкий случай - ржу аки кон...

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:49 19-12-2025

Назло ЕР в этот день устрою пост.

  Нравится
Ответить
