Стало известно, во сколько обойдется новогодний стол на одного человека
Эксперты рассчитали стоимость классического праздничного набора с салатами, говядиной и алкоголем
19 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
Средняя стоимость продуктов для классического новогоднего стола на одного человека в России составила 1454 рубля в ноябре 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
По его данным, годом ранее аналогичный набор обходился в 1360 рублей. Таким образом, подорожание составило 6,9%, что соответствует уровню годовой инфляции.
Что входит в расчетный праздничный набор:
-
закуски – бутерброды с красной икрой и сырокопченой колбасой, овощная нарезка, сыр;
-
салаты – оливье и сельдь под шубой;
-
горячее – говядина с картофелем;
-
десерт – апельсины и шоколадные конфеты;
-
напитки – 3 бокала игристого вина (по 125 мл), 125 мл коньяка и 0,5 литра фруктового сока.
Общий вес всех блюд составляет примерно 1,2 килограмма. Эти расчеты основаны на средней розничной цене продуктов в ноябре и отражают усредненную стоимость, которая может варьироваться в зависимости от региона, конкретных торговых сетей и выбора брендов.
07:59:28 19-12-2025
что то сомневаюсь 1 454руб , что игристое вино было взято по 250 р наверное , икра ? там 3 икринки видимо. говядина хм... интересно
08:14:47 19-12-2025
готов 1500 р скинуть любому - эльке, мытаренку или счетоводу.
пусть купят, посмотрим
08:30:20 19-12-2025
налепим манты ( 1000 р - 2 кг мант). сделаю селедку под шубой ( селедку уже засолила). апельсины. сыр. коньяк. пара бутылок шампанского. холодец сварю.
09:12:24 19-12-2025
Гость (08:30:20 19-12-2025) налепим манты ( 1000 р - 2 кг мант). сделаю селедку под шубо... Налеплю пельменей(мясо своë домашнее), нажарю рыбы(лежит в морозилке), сварю картохи(из своего огорода), три банки очищеного самогона уже стоит, ещë одна фляга на подходе. Гулять буду весь январь!!! 😎🤗🤮🤕
09:21:29 19-12-2025
Сергей (09:12:24 19-12-2025) Налеплю пельменей(мясо своë домашнее), нажарю рыбы(лежит в м... Мы едем к ВАМ !
09:42:18 19-12-2025
представил картину - трое выпускника АГУ в лесу на пеньке едят 1 сельдь малосольную и полторашку спирта.
09:45:06 19-12-2025
Musik (09:42:18 19-12-2025) представил картину - трое выпускника АГУ в лесу на пеньке ед... кста, кандинский нарисовал прямо душевно, редкий случай - ржу аки кон...
11:41:49 19-12-2025
Назло ЕР в этот день устрою пост.