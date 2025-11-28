Раскрыта примерная стоимость новогоднего стола для четверых
Эксперт назвала точную стоимость блюд для новогоднего ужина и показала, где можно сэкономить без потери качества
28 ноября 2025, 08:47, ИА Амител
Стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек в этом году может составить около 12 000 рублей. Такой расчет приводит консультант по стратегическому и антикризисному управлению Олеся Бережная, подчеркивая, что итоговая сумма зависит от готовности к планированию и выбору альтернатив, пишет "Газета.ру".
Главный способ сэкономить – отказ от дорогих ингредиентов в пользу более бюджетных альтернатив. Например, замена говяжьего окорока на запеченную курицу позволит сохранить до 1600 рублей. Еще одна статья расходов – бутерброды с красной рыбой или икрой.
«Приготовление пятнадцати бутербродов с семгой может достигать 3770 рублей. Их успешно заменят бутерброды со шпротами, что снизит затраты в девять раз», – отмечает эксперт.
Ключевое правило – планирование и отказ от импульсивных покупок. Специалист подчеркивает: брать кредит ради одного праздника нерационально, гораздо разумнее адаптировать меню под свой бюджет.
08:59:05 28-11-2025
да можно вообще имитированной экрой намазать , за 80 рублей
какая экономия а?
09:14:13 28-11-2025
Гость (08:59:05 28-11-2025) да можно вообще имитированной экрой намазать , за 80 рублей ... А чем вам кабачковая не икра?
12:50:17 28-11-2025
Гость (09:14:13 28-11-2025) А чем вам кабачковая не икра?... кабачки зимой дорогие
12:59:44 28-11-2025
Гость (09:14:13 28-11-2025) А чем вам кабачковая не икра?... Заморская-я-я?
13:28:40 28-11-2025
Гервандт Бабеич (12:59:44 28-11-2025) Заморская-я-я?...
Баклажанная ;-P
09:19:53 28-11-2025
А если вообще не отмечать - обойтись ежедневными щами - так вообще экономия!!!!
09:21:23 28-11-2025
Бредятина полная. Нет никакого среднего чека.
09:24:01 28-11-2025
че с рукой у этой иишной девочки? )) четырехпалая кувалда
10:25:36 28-11-2025
Гость (09:24:01 28-11-2025) че с рукой у этой иишной девочки? )) четырехпалая кувалда... видимо, предполагается, что это рука мамы, которая обнимает девицу. Но всё пошло не так
09:41:13 28-11-2025
Мож 2тыс хватит сырки и водочка. И хлопушка.
09:45:21 28-11-2025
Дед мороз (09:41:13 28-11-2025) Мож 2тыс хватит сырки и водочка. И хлопушка. ... А бенгальский огонек?
10:16:53 28-11-2025
я похудею с вашего рациона!
10:41:24 28-11-2025
А можно нам другого министра финансов? Такие замечательные советы и я могу раздавать. Например, если шпроты заменить на майонез, то это снизит затраты еще в десять раз.
12:49:45 28-11-2025
Гость (10:41:24 28-11-2025) «Приготовление пятнадцати бутербродов с семгой может достига... можно макарошки на хлеб намазать
праздничное блюдо
11:37:40 28-11-2025
Ну и зачем это надо? Мы вот едем на Н.Г. в санаторий. Банкет с 22 до 6 утра со всеми развлекалочками стоит 10тыс. на одного чел. И да, именно влезаем в кредиты, рассчитались кредитными картами. За 120 дней погасим. Что теперь не жить что ли, а всё время экономить? Так и чокнуться можно
12:51:16 28-11-2025
Гость (11:37:40 28-11-2025) Ну и зачем это надо? Мы вот едем на Н.Г. в санаторий. Банкет... 20 косарей ??
капец
олегархи
12:56:32 28-11-2025
суть умного человека это в новый год из топора барский стол сделать а тот кто ради встречи нг влазит в долги то просто дурак иначе и не скажешь
12:40:05 28-11-2025
Ну не смешите людей-то, как на 12 тыщ можно покутить? Еще и готовить самостоятельно? Фу, какая гадость. Все блюда заказываю в Бахетле (да понимаю недорого, не люкс, но хоть что-то, простите), алкашу самолетом из Москвы привожу накануне. Приходится весь бизнес-класс выкупать, чтобы ящики с бутылками не побить в багажном отсеке. Пару-тройку килограммов черной икорки, ну так чисто на бутербродики. Да и надоела уже, обычная повседневная еда, а хочется чего-нибудь этакого. Непременно цыган позвать с медведем. Хотя было пару раз, бросали все с утра 31 декабря и срывались на Таймс-сквер проводить старый год и встретить новый. Ну еду, естественно, отдавали бомжам, не тащить же с собой. Только оливьешку с собой брали, а то в Америке нормальной оливьешки днем с огнем не сыщешь.
САРКАЗМ!
13:17:35 28-11-2025
можно поголадать не новый год, вот где экономия будет...хлеб - водичка,и всё, зато экономия - жесть!
16:08:34 28-11-2025
Лучше на Новый год работать! Это не только экономия, а еще прибавка к семейному бюджету! Правда после пары таких праздников и семьи может не остаться...