Раскрыта примерная стоимость новогоднего стола для четверых

Эксперт назвала точную стоимость блюд для новогоднего ужина и показала, где можно сэкономить без потери качества

28 ноября 2025, 08:47, ИА Амител

Семья за новогодним столом / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек в этом году может составить около 12 000 рублей. Такой расчет приводит консультант по стратегическому и антикризисному управлению Олеся Бережная, подчеркивая, что итоговая сумма зависит от готовности к планированию и выбору альтернатив, пишет "Газета.ру".

Главный способ сэкономить – отказ от дорогих ингредиентов в пользу более бюджетных альтернатив. Например, замена говяжьего окорока на запеченную курицу позволит сохранить до 1600 рублей. Еще одна статья расходов – бутерброды с красной рыбой или икрой.

«Приготовление пятнадцати бутербродов с семгой может достигать 3770 рублей. Их успешно заменят бутерброды со шпротами, что снизит затраты в девять раз», – отмечает эксперт.

Ключевое правило – планирование и отказ от импульсивных покупок. Специалист подчеркивает: брать кредит ради одного праздника нерационально, гораздо разумнее адаптировать меню под свой бюджет.

