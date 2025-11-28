НОВОСТИОбщество

Раскрыта примерная стоимость новогоднего стола для четверых

Эксперт назвала точную стоимость блюд для новогоднего ужина и показала, где можно сэкономить без потери качества

28 ноября 2025, 08:47, ИА Амител

Семья за новогодним столом / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Семья за новогодним столом / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек в этом году может составить около 12 000 рублей. Такой расчет приводит консультант по стратегическому и антикризисному управлению Олеся Бережная, подчеркивая, что итоговая сумма зависит от готовности к планированию и выбору альтернатив, пишет "Газета.ру".

Главный способ сэкономить – отказ от дорогих ингредиентов в пользу более бюджетных альтернатив. Например, замена говяжьего окорока на запеченную курицу позволит сохранить до 1600 рублей. Еще одна статья расходов – бутерброды с красной рыбой или икрой.

«Приготовление пятнадцати бутербродов с семгой может достигать 3770 рублей. Их успешно заменят бутерброды со шпротами, что снизит затраты в девять раз», – отмечает эксперт.

Ключевое правило – планирование и отказ от импульсивных покупок. Специалист подчеркивает: брать кредит ради одного праздника нерационально, гораздо разумнее адаптировать меню под свой бюджет.

Ранее стало известно, какие продукты в России могут подешеветь к Новому году.

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

08:59:05 28-11-2025

да можно вообще имитированной экрой намазать , за 80 рублей
какая экономия а?
какая экономия а?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:13 28-11-2025

Гость (08:59:05 28-11-2025) да можно вообще имитированной экрой намазать , за 80 рублей ... А чем вам кабачковая не икра?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:17 28-11-2025

Гость (09:14:13 28-11-2025) А чем вам кабачковая не икра?... кабачки зимой дорогие

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

12:59:44 28-11-2025

Гость (09:14:13 28-11-2025) А чем вам кабачковая не икра?... Заморская-я-я?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:40 28-11-2025

Гервандт Бабеич (12:59:44 28-11-2025) Заморская-я-я?...
Баклажанная ;-P
Баклажанная ;-P

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

09:19:53 28-11-2025

А если вообще не отмечать - обойтись ежедневными щами - так вообще экономия!!!!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:23 28-11-2025

Бредятина полная. Нет никакого среднего чека.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:01 28-11-2025

че с рукой у этой иишной девочки? )) четырехпалая кувалда

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:36 28-11-2025

Гость (09:24:01 28-11-2025) че с рукой у этой иишной девочки? )) четырехпалая кувалда... видимо, предполагается, что это рука мамы, которая обнимает девицу. Но всё пошло не так

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дед мороз

09:41:13 28-11-2025

Мож 2тыс хватит сырки и водочка. И хлопушка.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:21 28-11-2025

Дед мороз (09:41:13 28-11-2025) Мож 2тыс хватит сырки и водочка. И хлопушка. ... А бенгальский огонек?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:16:53 28-11-2025

я похудею с вашего рациона!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:24 28-11-2025

«Приготовление пятнадцати бутербродов с семгой может достигать 3770 рублей. Их успешно заменят бутерброды со шпротами, что снизит затраты в девять раз», – отмечает эксперт.

А можно нам другого министра финансов? Такие замечательные советы и я могу раздавать. Например, если шпроты заменить на майонез, то это снизит затраты еще в десять раз.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:45 28-11-2025

Гость (10:41:24 28-11-2025) «Приготовление пятнадцати бутербродов с семгой может достига... можно макарошки на хлеб намазать
праздничное блюдо
праздничное блюдо

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:40 28-11-2025

Ну и зачем это надо? Мы вот едем на Н.Г. в санаторий. Банкет с 22 до 6 утра со всеми развлекалочками стоит 10тыс. на одного чел. И да, именно влезаем в кредиты, рассчитались кредитными картами. За 120 дней погасим. Что теперь не жить что ли, а всё время экономить? Так и чокнуться можно

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:16 28-11-2025

Гость (11:37:40 28-11-2025) Ну и зачем это надо? Мы вот едем на Н.Г. в санаторий. Банкет... 20 косарей ??
капец
олегархи
капец
олегархи

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:32 28-11-2025

суть умного человека это в новый год из топора барский стол сделать а тот кто ради встречи нг влазит в долги то просто дурак иначе и не скажешь

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

12:40:05 28-11-2025

Ну не смешите людей-то, как на 12 тыщ можно покутить? Еще и готовить самостоятельно? Фу, какая гадость. Все блюда заказываю в Бахетле (да понимаю недорого, не люкс, но хоть что-то, простите), алкашу самолетом из Москвы привожу накануне. Приходится весь бизнес-класс выкупать, чтобы ящики с бутылками не побить в багажном отсеке. Пару-тройку килограммов черной икорки, ну так чисто на бутербродики. Да и надоела уже, обычная повседневная еда, а хочется чего-нибудь этакого. Непременно цыган позвать с медведем. Хотя было пару раз, бросали все с утра 31 декабря и срывались на Таймс-сквер проводить старый год и встретить новый. Ну еду, естественно, отдавали бомжам, не тащить же с собой. Только оливьешку с собой брали, а то в Америке нормальной оливьешки днем с огнем не сыщешь.
САРКАЗМ!
САРКАЗМ!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:35 28-11-2025

можно поголадать не новый год, вот где экономия будет...хлеб - водичка,и всё, зато экономия - жесть!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:34 28-11-2025

Лучше на Новый год работать! Это не только экономия, а еще прибавка к семейному бюджету! Правда после пары таких праздников и семьи может не остаться...

  -5 Нравится
Ответить
