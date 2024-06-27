Стипендию в размере МРОТ предложили ввести для студентов-родителей
452 российских вуза уже выплачивают материальную помощь
27 июня 2024, 17:46, ИА Амител
Минобрнауки предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для родителей дошкольников, обучающихся в вузах. Выплату предлагают включить в нацпроект "Семья", пишет ТАСС.
На данный момент в 452 российских вузах уже выплачивают материальную помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения, а также одиноким матерям или отцам.
Нацпроект "Семья" стартует с 1 января 2025 года. Он будет самым масштабным по мероприятиям и финансовым вложениям.
Отметим, что в 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. С 2025 года его размер будет рассчитываться из медианной зарплаты и составит более 22 тысяч рублей в месяц.
18:09:55 27-06-2024
Маловато будет
20:52:26 27-06-2024
Шурик (18:09:55 27-06-2024) Маловато будет ...
Учиться надо, а не детей делать
22:00:32 27-06-2024
Шурик (18:09:55 27-06-2024) Маловато будет ... а вот соглашусь!
22:11:18 27-06-2024
Офигеть
22:16:51 27-06-2024
Гость (22:11:18 27-06-2024) Офигеть ... родите сначала.