Стипендию в размере МРОТ предложили ввести для студентов-родителей

452 российских вуза уже выплачивают материальную помощь

27 июня 2024, 17:46, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

Минобрнауки предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для родителей дошкольников, обучающихся в вузах. Выплату предлагают включить в нацпроект "Семья", пишет ТАСС.

На данный момент в 452 российских вузах уже выплачивают материальную помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения, а также одиноким матерям или отцам.

Нацпроект "Семья" стартует с 1 января 2025 года. Он будет самым масштабным по мероприятиям и финансовым вложениям.

Отметим, что в 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. С 2025 года его размер будет рассчитываться из медианной зарплаты и составит более 22 тысяч рублей в месяц.