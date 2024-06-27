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Стипендию в размере МРОТ предложили ввести для студентов-родителей

452 российских вуза уже выплачивают материальную помощь

27 июня 2024, 17:46, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

Минобрнауки предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для родителей дошкольников, обучающихся в вузах. Выплату предлагают включить в нацпроект "Семья", пишет ТАСС.

На данный момент в 452 российских вузах уже выплачивают материальную помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения, а также одиноким матерям или отцам.

Нацпроект "Семья" стартует с 1 января 2025 года. Он будет самым масштабным по мероприятиям и финансовым вложениям.

Отметим, что в 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. С 2025 года его размер будет рассчитываться из медианной зарплаты и составит более 22 тысяч рублей в месяц.

выплаты МРОТ

Комментарии 5

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Шурик

18:09:55 27-06-2024

Маловато будет

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Гость из будущего

20:52:26 27-06-2024

Шурик (18:09:55 27-06-2024) Маловато будет ...
Учиться надо, а не детей делать

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Гость

22:00:32 27-06-2024

Шурик (18:09:55 27-06-2024) Маловато будет ... а вот соглашусь!

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Гость

22:11:18 27-06-2024

Офигеть

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Мусик

22:16:51 27-06-2024

Гость (22:11:18 27-06-2024) Офигеть ... родите сначала.

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