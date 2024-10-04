Стипендии студентов проиндексируют в России
Об этом сказано в проекте федерального бюджета
04 октября 2024, 08:46, ИА Амител
В соответствии с информацией, предоставленной РИА Новости, в 2025 году планируется увеличение размера стипендий для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов и ординаторов на 4,5%.
Проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов был внесен правительством Российской Федерации в Государственную Думу. В документе предусмотрено ежегодное повышение размера стипендий на прогнозный уровень инфляции, который составляет 4,5% в 2025 году, 4,0% – в 2026-м и также 4,0% – в 2027-м.
Это коснется стипендий для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. Выплаты будут увеличены с 1 сентября.
09:44:05 04-10-2024
образование, особенно высшее, должно быть платным.
11:24:42 04-10-2024
Тогда, например, медицина и образование 100% платное. Человек, вложивший свои деньги рассчитывает на достойный заработок
14:52:50 04-10-2024
Гость (11:24:42 04-10-2024) Тогда, например, медицина и образование 100% платное. Челове... решительно отринем пгоклятое пгошлое!
17:40:57 05-10-2024
Мусик (09:44:05 04-10-2024) образование, особенно высшее, должно быть платным.... Не дали бюджетные места?