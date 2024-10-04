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Стипендии студентов проиндексируют в России

Об этом сказано в проекте федерального бюджета

04 октября 2024, 08:46, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/683682
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/683682

В соответствии с информацией, предоставленной РИА Новости, в 2025 году планируется увеличение размера стипендий для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов и ординаторов на 4,5%.

Проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов был внесен правительством Российской Федерации в Государственную Думу. В документе предусмотрено ежегодное повышение размера стипендий на прогнозный уровень инфляции, который составляет 4,5% в 2025 году, 4,0% – в 2026-м и также 4,0% – в 2027-м.

Это коснется стипендий для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. Выплаты будут увеличены с 1 сентября.

выплаты

Комментарии 4

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Мусик

09:44:05 04-10-2024

образование, особенно высшее, должно быть платным.

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Гость

11:24:42 04-10-2024

Тогда, например, медицина и образование 100% платное. Человек, вложивший свои деньги рассчитывает на достойный заработок

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Мусик

14:52:50 04-10-2024

Гость (11:24:42 04-10-2024) Тогда, например, медицина и образование 100% платное. Челове... решительно отринем пгоклятое пгошлое!

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Гость

17:40:57 05-10-2024

Мусик (09:44:05 04-10-2024) образование, особенно высшее, должно быть платным.... Не дали бюджетные места?

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