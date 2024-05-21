Жители Барнаула с 1 июня смогут летать в Иркутск без пересадок
Полеты будут осуществляться дважды в неделю
21 мая 2024, 11:40, ИА Амител
Крыло самолета / Фото: unsplash.com
Прямые авиарейсы из Барнаула в Иркутск возобновляются с 1 июня, сообщили в Минтрансе Алтайского края.
Полеты будут выполняться авиакомпанией "ИрАэро" по маршруту Иркутск – Барнаул – Иркутск по понедельникам и субботам на самолетах Bombardier CRJ-200 ER вместимостью 50 пассажиров.
Расписание следующее:
- по субботам вылет из Иркутска в 06:25 по местному времени, прибытие в Барнаул – спустя 2 часа 35 минут. Обратный рейс – в 09:00, прибытие в Иркутск – в 12:30;
- по понедельникам из Иркутска вылет в 12:45, обратный рейс – в 15:30, в Иркутске самолёт приземляется в 18:55.
Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании. Полетная программа продлится до 21 сентября.
15:33:44 21-05-2024
9250 в одну сторону, не демократично
15:47:49 21-05-2024
Гость (15:33:44 21-05-2024) 9250 в одну сторону, не демократично... 2 000 километров пути, так то. Вы хотели за пятихатку долететь?
16:09:16 21-05-2024
Гость (15:47:49 21-05-2024) 2 000 километров пути, так то. Вы хотели за пятихатку долете... 28 мая БРН-МСК= 8900 руб, а это почти 3500 км пролететь.
16:23:24 21-05-2024
Гость (16:09:16 21-05-2024) 28 мая БРН-МСК= 8900 руб, а это почти 3500 км пролететь.... БРН-МСК всегда битком. В сторону же Иркутска вряд ли будет солд аут. Этот Бомбардье полупустым летать будет.