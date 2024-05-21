Жители Барнаула с 1 июня смогут летать в Иркутск без пересадок

Полеты будут осуществляться дважды в неделю

21 мая 2024, 11:40, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: unsplash.com

Прямые авиарейсы из Барнаула в Иркутск возобновляются с 1 июня, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Полеты будут выполняться авиакомпанией "ИрАэро" по маршруту Иркутск – Барнаул – Иркутск по понедельникам и субботам на самолетах Bombardier CRJ-200 ER вместимостью 50 пассажиров.

Расписание следующее:

по субботам вылет из Иркутска в 06:25 по местному времени, прибытие в Барнаул – спустя 2 часа 35 минут. Обратный рейс – в 09:00, прибытие в Иркутск – в 12:30;

по понедельникам из Иркутска вылет в 12:45, обратный рейс – в 15:30, в Иркутске самолёт приземляется в 18:55.

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании. Полетная программа продлится до 21 сентября.