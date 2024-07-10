Студенткам из Карелии планируют платить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Выплата будет положена как за первого малыша, так и за появление на свет последующих

10 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Мать и младенец / Фото: unsplash.com

Комитет по здравоохранению и социальной политике Карелии одобрил законопроект о выплатах студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания, выплаты смогут получить гражданки РФ до 25 лет, постоянно проживающие в Карелии и обучающиеся на очных отделениях местных вузов или колледжей. При этом если ребенок родится мертвым, мать на выплату претендовать не сможет. Если девушка родит двоих и более детей, она получит деньги за каждого малыша.

На реализацию проекта планируют потратить 5,4 млн рублей. Если закон будет принят, выплаты начнутся с 1 января 2025 года.