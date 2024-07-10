Студенткам из Карелии планируют платить 100 тысяч рублей за рождение ребенка
Выплата будет положена как за первого малыша, так и за появление на свет последующих
10 июля 2024, 07:31, ИА Амител
Комитет по здравоохранению и социальной политике Карелии одобрил законопроект о выплатах студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка.
Как сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания, выплаты смогут получить гражданки РФ до 25 лет, постоянно проживающие в Карелии и обучающиеся на очных отделениях местных вузов или колледжей. При этом если ребенок родится мертвым, мать на выплату претендовать не сможет. Если девушка родит двоих и более детей, она получит деньги за каждого малыша.
На реализацию проекта планируют потратить 5,4 млн рублей. Если закон будет принят, выплаты начнутся с 1 января 2025 года.
08:32:47 10-07-2024
Ну неплохо
08:46:37 10-07-2024
Гость (08:32:47 10-07-2024) Ну неплохо... Рожать ради денег?
09:37:42 10-07-2024
Сергей (08:46:37 10-07-2024) Рожать ради денег?... А это деньги? Их на коляску - одеялко - памперсы на первый год не хватит) Я уже не говорю о том, сколько будет стоить дорастить этого ребенка до 18, а то и до 23. Прямо так и вижу, как студентки кинулись рожать, размахивая чепчиками. Они так-то учиться поступали.
12:46:43 10-07-2024
Гость (09:37:42 10-07-2024) А это деньги? Их на коляску - одеялко - памперсы на первый г... это вы знаете, а какая- нибудь дура малолетняя об этом даже не подумает, но сразу прикинет, что сотки ей хватит накачать губы, наростить ресницы, сделать татуаж бровей и еще останется на обмыть всю эту красоту в ближайшей тошниловке.
12:51:01 10-07-2024
Гость (09:37:42 10-07-2024) А это деньги? Их на коляску - одеялко - памперсы на первый г... а вы не забыли про выплаты от государства? это же местный бонус.
13:30:17 10-07-2024
Элен без ребят (12:51:01 10-07-2024) а вы не забыли про выплаты от государства? это же местный бо... Ага, морковка перед носом у осла) Что-то как ни почитаешь обсуждения - никто на эти пособия пройти не может. То рубль дохода лишний, то площадь квартиры чересчур большая, то еще что-то. И да, вроде пособие до полутора лет по сю пору от заработка считается? А у студентки он откуда?
18:47:32 10-07-2024
Сергей (08:46:37 10-07-2024) Рожать ради денег?... сто тыщ - деньги??? вы шутите что ли
08:51:59 10-07-2024
"На реализацию проекта планируют потратить 5,4 млн рублей" может млрд? Что такое 5,4 млн на всю Карелию?
09:28:15 10-07-2024
Гость (08:51:59 10-07-2024) "На реализацию проекта планируют потратить 5,4 млн рублей" м... Ну не все ломанутся рожать, однако.
09:24:35 10-07-2024
Рожать ради денег?----- а потом ведь начнется это их вечное нытье - это дайте, то дайте)
09:29:23 10-07-2024
При этом в замуж не обязательно? А как же "семья - ячейка общества"?
09:35:07 10-07-2024
Гость (09:29:23 10-07-2024) При этом в замуж не обязательно? А как же "семья - ячейка об... Да там столько вопросов - кто будет содержать студентку, которая учится, да еще и с ребенком? Особенно "приятно", если за учебу и так платят родители)
10:01:04 10-07-2024
двухнедельная зарплата хорошего специалиста! На кого рассчитаны эти новости?
11:32:26 10-07-2024
Гость (10:01:04 10-07-2024) двухнедельная зарплата хорошего специалиста! На кого рассчит... По меркам местной аудитории это пятимесячная зарплата.
12:47:57 10-07-2024
Гость (11:32:26 10-07-2024) По меркам местной аудитории это пятимесячная зарплата.... ну уж не пяти-, но трехмесячная точно.
10:06:44 10-07-2024
Платить студенткам на очном отделении? Совсем уже ку-ку?Они учиться должны, а потом рожать. Это если родит, кто с ребенком будет сидеть? А содержать эту студентку с ребенком кто будет? За такие инициативы сажать надо!