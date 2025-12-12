Студентов-педагогов предложили обязать к трехлетней отработке по аналогии с медиками
Выпускник должен "вернуть долг" — три года обязательной работы
12 декабря 2025, 07:52, ИА Амител
В Госдуме предложили обязать выпускников педагогических вузов отрабатывать три года в кадетских училищах. Инициативу озвучил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, заявивший, что кадровый дефицит в кадетской системе достиг критического уровня, и решить проблему можно только строгими мерами, пишет "Абзац".
По замыслу депутата, схема должна зеркально повторять недавно утвержденные правила для медицинских вузов: раз обучение финансируется государством, выпускник должен "вернуть долг" – три года обязательной работы. В данном случае – в кадетских школах и корпусах, которые испытывают острую нехватку преподавателей.
Картаполов также отметил, что к работе с кадетами можно привлекать участников СВО, которые по состоянию здоровья больше не способны служить на строевых должностях, но обладают важным практическим опытом. Он подчеркнул, что такие наставники могли бы сыграть ключевую роль в патриотическом воспитании обучающихся.
Кроме того, депутат предложил создать систему профильного повышения квалификации для педагогов: специальные курсы при военных вузах, где будущих преподавателей кадетских классов будут готовить по особым программам. По его словам, кадетское образование должно стать образцовым, таким, чтобы родители "стремились отдать туда ребенка без раздумий".
Обсуждение обязательной отработки для педагогов идет на фоне уже принятого закона для студентов-медиков, обучающихся на бюджете: теперь они обязаны три года работать в системе государственного здравоохранения. Переход педагогических вузов на подобную модель рассматривается как потенциальная следующая реформа.
Ранее сообщалось, что с 2023 по 2025 год в сельские школы Алтайского края по федеральной программе "Земский учитель" трудоустроились 63 педагога. 42 специалиста переехали внутри региона, а 21 учитель прибыл из других субъектов РФ.
А колхозникам получившим образование в местных школах запретить валить в город в течении 11 лет . Или расчитаться за полученое среднее образование
Гость (08:19:13 12-12-2025) А колхозникам получившим образование в местных школах запрет... И паспорта не выдавать
Они вам крепостные что ли?
Гость (08:56:30 12-12-2025) Они вам крепостные что ли?... Они бюджетники, за их обучение платит государство, так что все вполне логично. При Союзе было именно так
Гость (10:05:02 12-12-2025) Они бюджетники, за их обучение платит государство, так что в... Отработка у медиков введена для всех, а отнюдь не только для бюджетников. Отличное решение - ты заплатил за обучение дофига денег, а потом, если не хочешь отрабатывать, еще три раза по столько же заплатил. К гадалке не ходи, все так и побегут учиться на таких условиях.
Гость (08:56:30 12-12-2025) Они вам крепостные что ли?... мы им - да!
Так это, прикол в том, что медики отрабатывать должны все, независимо от того, на бюджете они учились или нет) И да, он всерьез полагает, что в тех педах настолько намазано медом, что после введения отработки туда повалят студенты? Все идет к тому, что скоро придется детей еще в школе распределять - ты в мед, ты в пед. Или родители будут до конца жизни отрабатывать твое обучение в школе. Ну или пусть закрывают потребности школ в преподавателях участниками СВО. В принципе, в вузы их тоже можно.
Гость (09:13:34 12-12-2025) Так это, прикол в том, что медики отрабатывать должны все, н... Участники научат, как Родину любить.
А зарплату поднять учителям и медикам вообще дебильное решение в наше время...
Гость (09:34:13 12-12-2025) А зарплату поднять учителям и медикам вообще дебильное решен... Конечно. Холопы должны работать за еду. В идеале - за миску баланды.
Гость (09:40:19 12-12-2025) Конечно. Холопы должны работать за еду. В идеале - за миску ... за подзатыльники, как в сказке...
Интересно, кто -то вообще тогда пойдет в педвузы, учитывая, что престижность профессии уже пробила дно?
Гость (10:15:58 12-12-2025) Интересно, кто -то вообще тогда пойдет в педвузы, учитывая, ... Ну вот и поглядим. Что-то мне подсказывает, что в мед тоже особо никто теперь не кинется.
Гость (10:43:52 12-12-2025) Ну вот и поглядим. Что-то мне подсказывает, что в мед тоже о...
вот и отлично, в медицину придут люди, для которых это действительно призвание
Гость (11:20:09 12-12-2025) вот и отлично, в медицину придут люди, для которых это д... Ага, и будете вы здесь ныть, что к этим людям нужно полгода в очереди стоять на прием😜
Гость (11:20:09 12-12-2025) вот и отлично, в медицину придут люди, для которых это д... Мил человек, врач, как и учитель, собственно - профессия массовая. Это раз. Не могут туда все идти "по призванию" (опуская то, что это ваше призвание вообще зверь такой, не очень опознанный) И два - я никак не могу понять, почему в ваших головах работа по призванию непременно должна увязываться с нищетой, лишениями и унижениями? Вы всерьез считаете, что врач, который работает за нормальные деньги, будет лечить хуже? Или врачу не нужна квартира, его дети должны ходить в обносках и жрать что попало? Или он\она вообще не должны иметь семей и потребностей?.. Как, ну как у вас это коннектится в голове? Как по мне, так наоборот - в те же девяностые люди массово уходили из профессий именно по причине нищеты и невозможности прокормить семьи этим самым "призванием".
Гость (10:15:58 12-12-2025) Интересно, кто -то вообще тогда пойдет в педвузы, учитывая, ... Пойдет. У меня знакомая радуется этой обязательной отработке, говорит, что надо чтоб врачи получали опыт и настроена отдать дочь в мед. Но эта же знакомая радовалась санкциям и уверяла, что это приведет к развитию собственного производства, экономическому росту.. и она даже готова отказаться от айфона и походить с кнопочным телефоном... каким образом в ее вселенной кнопочный телефон фирмы нокиа или самсунг стали отечественными - не спрашивайте. И таких людей как она подавляющее большинство. Так что в правительстве не идиоты сидят, они прекрасно знают свой электорат и принимают соответствующие законы
Совсем слабо понимаю,я оплатил услугу из своего кармана и у меня после этого еще образовался долг,все чудесатей и чудесатей,скоро дойдем что за работу не нам платить будут,а мы
Какой изощренный способ добить образование.
Мимопроходящий (11:21:42 12-12-2025) Какой изощренный способ добить образование....
сдается мне, что все идет к тому, чтобы образование вновь стало бесплатным, а недоумкам за деньги ходу не было. а то смотрю, сплошь верхнее образование всем подавай, а мозгов-то нет... вот смотрю на некоторых кадров и удивляюсь, настолько безграмотные, недалекие, но с высшим техническим образованием... как получили?
Гость (11:47:11 12-12-2025) сдается мне, что все идет к тому, чтобы образование внов... В девяностые очень просто высшие образование получали в подземных переходах, сейчас они заседают в высоких кабинетах.
кадеты сами должны отрабатывать, а то не все из них в военные идут
Уже сейчас то, закончившие пед,не рвутся в школу. А с новыми указами, совсем останется страна без образования. Платить надо. ХОРОШО. Учителя, это мозги нации. Врачи- ее здоровье. И тех и этих надо любить.
Гость (12:56:51 12-12-2025) Уже сейчас то, закончившие пед,не рвутся в школу. А с новыми... Моя первая учительница в далекие пятидесятые годы поведала истину, что попы и все религии на земле, это ядовитый опиум для народов, за что я ей очень благодарен. Бог, оценил это и дал мудрости здоровья, так что я в последнее двадцать пять лет правления, к врачам не хожу, и не болею. Врачи - дыши не дыши, куча таблеток и медленно угасание. Мне с ними, не по пути.
А может отправить обучать из Единой России? Они все с "образованием",что они делают,что - то,якобы,решают за такие зарплаты. Раз они в Думе,значит умные,вот пусть и по- настоящему поработают.