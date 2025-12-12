Студентов-педагогов предложили обязать к трехлетней отработке по аналогии с медиками

Выпускник должен "вернуть долг" — три года обязательной работы

Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Госдуме предложили обязать выпускников педагогических вузов отрабатывать три года в кадетских училищах. Инициативу озвучил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, заявивший, что кадровый дефицит в кадетской системе достиг критического уровня, и решить проблему можно только строгими мерами, пишет "Абзац".

По замыслу депутата, схема должна зеркально повторять недавно утвержденные правила для медицинских вузов: раз обучение финансируется государством, выпускник должен "вернуть долг" – три года обязательной работы. В данном случае – в кадетских школах и корпусах, которые испытывают острую нехватку преподавателей.

Картаполов также отметил, что к работе с кадетами можно привлекать участников СВО, которые по состоянию здоровья больше не способны служить на строевых должностях, но обладают важным практическим опытом. Он подчеркнул, что такие наставники могли бы сыграть ключевую роль в патриотическом воспитании обучающихся.

Кроме того, депутат предложил создать систему профильного повышения квалификации для педагогов: специальные курсы при военных вузах, где будущих преподавателей кадетских классов будут готовить по особым программам. По его словам, кадетское образование должно стать образцовым, таким, чтобы родители "стремились отдать туда ребенка без раздумий".

Обсуждение обязательной отработки для педагогов идет на фоне уже принятого закона для студентов-медиков, обучающихся на бюджете: теперь они обязаны три года работать в системе государственного здравоохранения. Переход педагогических вузов на подобную модель рассматривается как потенциальная следующая реформа.

Ранее сообщалось, что с 2023 по 2025 год в сельские школы Алтайского края по федеральной программе "Земский учитель" трудоустроились 63 педагога. 42 специалиста переехали внутри региона, а 21 учитель прибыл из других субъектов РФ.