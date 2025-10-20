На Алтае пятеро "земских учителей" расторгли контракты и вернули миллионные выплаты
С шести человек задолженности взыскивает суд
20 октября 2025, 07:00, ИА Амител
С 2023 по 2025 год в сельские школы Алтайского края по федеральной программе "Земский учитель" трудоустроились 63 педагога. 42 специалиста переехали внутри региона, а 21 учитель прибыл из других субъектов РФ, сообщает NGS22.ru.
Участники программы получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей при условии обязательной пятилетней отработки в сельской школе. Однако не все педагоги смогли выполнить это требование.
По данным ведомства, 11 учителей досрочно расторгли трудовые договоры. Из них пятеро уже вернули полученные средства в полном объеме, а в отношении шести человек ведется судебное взыскание задолженности.
Наибольшее количество "земских" учителей было направлено в:
• Калманский район – четыре человека;
• Алейск – три человека;
• Косихинский и Смоленский районы – по три человека.
Всего получатели выплат прибыли в школы 41 муниципального образования края.
Параллельно в регионе реализуется программа поддержки молодых специалистов до 35 лет, которые могут получить один миллион рублей при трудоустройстве в малые населенные пункты. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались 20 педагогов.
Общая численность учителей в сельских школах Алтайского края составляет около 10 тысяч человек, из которых 1,4% работают на условиях совместительства.
07:35:08 20-10-2025
В Советском вообще школы нет, халатность высшего руководства района привела к тому что дети в райцентре остались без школы, дети занимаются где попало, кроме этого учителей лишили стимулирующих и учителя стали получать на 5-10 тысяч рублей меньше. Зам по ЖКХ сдал старую крышу на металлолом, в кассу сдали копейки, остальное говорят себе забрал, лес вывез на строительство дома, кстати вопрос, а как зам с ЗП 70 тысяч и безработной женой строит два дома в Платово? А главу не убирают, он на хорошем счету в крае, развалил район, уничтожил образование в райцентре, нанес многомиллионные убытки, более ста миллионов рублей, вот такие сегодня руководители нужны единой России.
08:45:31 20-10-2025
Наталья (07:35:08 20-10-2025) В Советском вообще школы нет, халатность высшего руководства... Может ты просто либерал?
13:24:52 20-10-2025
Наталья (07:35:08 20-10-2025) В Советском вообще школы нет, халатность высшего руководства... в вашем советском еще некий шаталов миллионами воровал
( согласно сайта Банкфакс)
08:44:28 20-10-2025
Тоже самое будет с врачами которых обязуют отрабатывать после ВУЗа. Полицейские сейчас точно так же берут кредиты возвращают деньги государству и вместо работы участковым за 40 идут в КБ за 70
09:35:31 20-10-2025
Гость (08:44:28 20-10-2025) Тоже самое будет с врачами которых обязуют отрабатывать посл... А что правда в КБ 70 ЗП ?
13:26:21 20-10-2025
Гость (08:44:28 20-10-2025) Тоже самое будет с врачами которых обязуют отрабатывать посл... что такое КБ?
коммерческий банк?
они там экономистами работают чтоли???
и нехватка в банках кадров из мусоров ? зачем они банку?
16:52:36 20-10-2025
Гость (13:26:21 20-10-2025) что такое КБ?коммерческий банк?они там экономист... КБ - КрасноеБелое. Магазинчики такие у дома.
10:09:42 20-10-2025
Церковь должна вопрос со школами в свои руки взять. Церковно приходские школы решили бы проблему от чиновника не зависели бы
10:34:52 20-10-2025
Гость (10:09:42 20-10-2025) Церковь должна вопрос со школами в свои руки взять. Церковно... Дело говорит!
12:44:13 20-10-2025
Гость (10:09:42 20-10-2025) Церковь должна вопрос со школами в свои руки взять. Церковно... И дискотеки для молодежи. В моем селе раньше была классная дискотека в храме.
21:54:51 21-10-2025
Гость (10:09:42 20-10-2025) Церковь должна вопрос со школами в свои руки взять. Церковно... После революции большевиков в 17 открывались школы везде без церкви стране нужны были грамотные граждане для того что бы поднять страну сейчас этой необходимости по-видимому нет Греф говорил зачем нам учить народ много будет грамотных много вопросов задавать будут этим всё сказано им то есть верхушке это не надо ну и результат налицо страна наша Россия отстаёт уже в развитии от африканских стран
13:32:22 20-10-2025
Специалисты не выдерживают. А как тогда выживают аборигены там?
09:26:03 21-10-2025
Аборигены дальше пузыря с самогоном и огорода ничего не видят так что им норм. А молодые специалисты видил что люди живут нормально оказывается в городе. А не вот это вот все. Первое что нужно сделать для нормальной жизни это уехать из Алтайского края а, потом можно и о карьере подумать.
21:57:51 21-10-2025
Рыба с головы гниёт так вот когда идёте на выборы думайте головой кого выбрать