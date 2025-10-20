На Алтае пятеро "земских учителей" расторгли контракты и вернули миллионные выплаты

С шести человек задолженности взыскивает суд

С 2023 по 2025 год в сельские школы Алтайского края по федеральной программе "Земский учитель" трудоустроились 63 педагога. 42 специалиста переехали внутри региона, а 21 учитель прибыл из других субъектов РФ, сообщает NGS22.ru.

Участники программы получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей при условии обязательной пятилетней отработки в сельской школе. Однако не все педагоги смогли выполнить это требование.

По данным ведомства, 11 учителей досрочно расторгли трудовые договоры. Из них пятеро уже вернули полученные средства в полном объеме, а в отношении шести человек ведется судебное взыскание задолженности.

Наибольшее количество "земских" учителей было направлено в:

• Калманский район – четыре человека;

• Алейск – три человека;

• Косихинский и Смоленский районы – по три человека.

Всего получатели выплат прибыли в школы 41 муниципального образования края.

Параллельно в регионе реализуется программа поддержки молодых специалистов до 35 лет, которые могут получить один миллион рублей при трудоустройстве в малые населенные пункты. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались 20 педагогов.

Общая численность учителей в сельских школах Алтайского края составляет около 10 тысяч человек, из которых 1,4% работают на условиях совместительства.