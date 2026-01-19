Суд Барнаула рассмотрит спор из-за не очищенной от снега крыши Горного училища

Это уже не первый судебный иск с требованием обеспечить надлежащее содержание здания в историческом центре краевой столицы

19 января 2026, 10:19, ИА Амител

Здание Горного госпиталя в 2018 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Центрального района Барнаула подала иск к алтайскому филиалу Росимущества. Предмет спора – здание Горного училища, расположенное на проспекте Красноармейском, 21. Как сообщает издание "Толк", власти требуют от ведомства очистить крышу исторического объекта от снега.

Ранее Арбитражный суд Алтайского края уже рассматривал аналогичное требование, однако дело не получило развития. Тогда истец не являлся на судебные заседания, из‑за чего иск остался без рассмотрения.

Кроме того, администрация района направила еще один иск к Росимуществу. На этот раз требование касается установки ограждения по периметру здания.

