Суд начал рассматривать дело руководителя алтайской федерации бокса Тонояна

Обвинение в третий раз переквалифицировало статью: спортивного функционера судят за мошенничество в особо крупном размере

29 мая 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: altaisport.ru

В Барнауле начался процесс по уголовному делу главы федерации бокса Алтайского края Армена Тонояна. Его обвиняют в мошенничестве. Интересы Тонояна представляют сразу три адвоката, ближайшее заседание пройдёт 2 июня, следует из карточки дела на сайте Центрального районного суда.

Изначально Тонояна обвиняли в "посредничестве во взяточничестве" (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако позже в картотеке суда стала фигурировать иная статья – "дача взятки должностному лицу в особо крупном размере" (ч. 5 ст. 291 УК РФ). В итоге, когда дело ушло в суд, произошла ещё одна переквалификация. Теперь Тонояна обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет.

Первое заседание по делу Тонояна прошло 17 мая, ведёт процесс судья Александр Кечайкин. Интересы обвиняемого представляют сразу три адвоката. Среди них – Олег Казаков (защищал экс-представителя губернатора в АКЗС Стеллу Штань и бывшего министра транспорта Александра Дементьева), Евгений Сергутов (защищал одного из фигурантов громкого дела об убийстве барнаульца Михаила Седова, а также экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску Владимира Сагайдака) и Владислав Веселов (защищал экс-руководителя ФГКУ "Специальное управление № 36 МЧС России" Виктора Великодного, экс-начальника МИФНС № 14 по Алтайскому краю Алексея Шлегеля, бывшего директор МТА Татьяну Козицыну). Все адвокаты от комментариев по делу Армена Тонояна отказались.

Напомним, Тоноян находился под стражей с конца июня 2022 года. Правоохранители до сих пор не конкретизировали в чём состоит суть претензий к спортивному функционеру. По одной из версий, информация о Тонояне в правоохранительные органы могла поступить от первого зампредседателя правления Федерации бокса Алтайского края Ивана Куца.

В январе 2022 года Куца задержали и отправили под домашний арест. Он и предприниматель Артур Манасян должны были поставить оборудование для котельных МУП "Первомайские коммунальные системы" стоимостью 11,7 млн рублей. Чиновники из администрации района подписали документы, подтверждающие отгрузку, и за счёт бюджетных денег рассчитались с поставщиками. Заказ так и не был исполнен, а деньги обвиняемые похитили, выяснили следователи. Куца и Манасяна судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В конце февраля их признали виновными и каждому назначили наказание в виде штрафа в размере 2,9 млн рублей, поскольку они "полностью возместили нанесённый ущерб".

Также считается, что Иван Куц, как бывший гендиректор АО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края" (до конца 2022 года находился в краевой собственности, позднее был приватизирован,- прим. ред.), мог быть интересен правоохранителям в качестве источника информации о руководстве имущественного блока правительства.