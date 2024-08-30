Дело посредника в даче взятки вице-мэру Барнаула Шеломенцеву направили в другой суд

Сергей Щукин предстанет перед тем же судом, что и Антон Шеломенцев с Олегом Бесчастным

30 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Сергей Щукин / Скриншот из интервью с Сергеем Щукиным на телеканале "Катунь 24"

Дело бывшего заместителя председателя комитета барнаульской мэрии по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергея Щукина ушло в Центральный районный суд. Чиновник выступил посредником в даче взятки предпринимателем-перевозчиком Олегом Бесчастным экс-председателю "дорожного" комитета города Антону Шеломенцеву. Информация об этом есть на сайте Центрального районного суда.

Дело Щукина

Ранее Щукина судили в Индустриальном районном суде. На сайте инстанции сказано, что 26 июля дело направили по подсудности. Оно поступило в Центральный районный суд 21 августа. Тогда же его материалы были переданы судье. Уже скоро должно состояться первое заседание по делу Сергея Щукина.

Щукина обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере"). Она подразумевает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом и запретом занимать определенные должности до семи лет.

Отметим, что Сергей Щукин работал в комитете по дорожному хозяйству в 2020 году, когда его возглавлял Антон Шеломенцев. Дело против Щукина запустили 24 ноября 2023 года. Тогда он попал в СИЗО, на имущество бывшего госслужащего наложили арест. Затем 11 января 2024 года суд изменил экс-чиновнику меру пресечения на запрет определенных действий и освободил в зале суда.

Центральный районный суд Барнаула / Фото: amic.ru

Суды против Шеломенцева и Бесчастного

В конце июля – начале августа 2024 года из Индустриального в Центральный районный суд ушли дела Антона Шеломенцева и Олега Бесчастного. Последний сейчас находится не в СИЗО, а под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Шеломенцеву же 1 августа 2024 года продлили срок ареста до 18 января 2025 года.

Рассмотрение дела Антона Шеломенцева в Центральном районном суде должно начаться уже 4 сентября 2024 года. А вот по делу Бесчастного пока никакой информации нет. Заседание по нему еще не назначено, пояснили в Центральном районном суде.

Напомним, что Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Первые две связаны с получением 2 млн рублей Шеломенцевым от предпринимателя Олега Бесчастного через посредника Сергея Щукина. Это случилось в 2020 году, когда Шеломенцев работал председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула и еще не стал заместителем мэра по дорожному хозяйству и транспорту.

За взятку Шеломенцев покровительствовал Бесчастному и помогал ему беспрепятственно перевозить пассажиров, даже если у него не было для этого нужных автобусов. Полученные деньги Шеломенцев отмыл, купив автомобиль Subaru Outback за 1,2 млн рублей, считает следствие.

А вот статья о получении взятки в крупном размере с Бесчастным не связана. Следователи установили, что в 2022 году через посредника Сергея Щукина Шеломенцев получил 250 тысяч рублей от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. За взятку чиновник должен был покровительствовать компании при ремонте некоего путепровода. Известно, что фирма разрабатывала проект ремонта путепроводов на Новом рынке, а еще в 2019 году сделала план реконструкции моста через ж/д пути на проспекте Калинина. Подробнее о деле Шеломенцева можно прочитать здесь.