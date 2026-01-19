Суд не развел рэпера Джигана и блогера Оксану Самойлову

Заседание было отложено, при этом музыкант подал встречный иск о признании брачного договора недействительным

19 января 2026

Оксана Самойлова и Джиган / Фото: кадр из программы "Шоу Воли" на ТНТ

Очередное заседание по делу о разводе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана не принесло результата. Суд отказался расторгнуть брак и отложил слушание. Пара на заседание не явилась, сообщает Starhit.

Ключевым моментом стал встречный иск Джигана о признании недействительным брачный договор, подписанный в 2020 году. По словам адвоката музыканта, Сергея Жорина, документ был подписан в период, когда Джиган находился на реабилитации после лечения от наркозависимости и был не в адекватном состоянии, под влиянием седативных препаратов.

«Мы полагаем, что совокупность обстоятельств, при которых был подписан указанный договор, включая состояние здоровья, влияние близких и давление ситуации, может свидетельствовать о нарушении баланса интересов», – заявил Жорин.

Согласно договору, все совместно нажитое имущество, включая большой дом и московскую квартиру Джигана, должно отойти Самойловой.

Сторона блогера сообщила, что иск рэпера будет рассматриваться отдельно в Савеловском суде. Пара зарегистрировала брак 17 лет и имеет четверых детей, которые сейчас живут с матерью.