Оксана Самойлова показала, как обживается без Джигана

Бизнес-леди уже обустроила квартиру на свой вкус

08 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Видео Оксаны Самойловой / Фото: соцсети
Видео Оксаны Самойловой / Фото: соцсети

После переезда от Джигана бизнес-леди Оксана Самойлова занялась обустройством новой квартиры. Фотографиями интерьера она поделилась в своем аккаунте в соцсетях.

Так, Самойлова продемонстрировала кухню в своей новой квартире, отличительной чертой которой стали глянцевые шкафы из темных пород дерева.

Ранее, 6 октября, стало известно о подаче Оксаной Самойловой заявления о разводе с Джиганом, информация об этом была зафиксирована в судебных документах 9 октября. Ни блогер, ни рэпер пока не давали официальных комментариев по этому поводу. У пары четверо детей: Ариель 14 лет, Лея 11 лет, Майя 8 лет и Давид 5 лет.

28 октября состоялось судебное заседание по делу о разводе с Джиганом. На заседание блогер прибыла в сопровождении двух операторов и режиссера, которые занимаются съемками реалити-шоу о ее семье. Самойлова заявила прессе, что восстановление брака возможно при условии, что ее муж станет более зрелым.

Оксана Самойлова на суде / Фото: Shot

