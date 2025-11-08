Оксана Самойлова показала, как обживается без Джигана
Бизнес-леди уже обустроила квартиру на свой вкус
08 ноября 2025, 20:30, ИА Амител
После переезда от Джигана бизнес-леди Оксана Самойлова занялась обустройством новой квартиры. Фотографиями интерьера она поделилась в своем аккаунте в соцсетях.
Так, Самойлова продемонстрировала кухню в своей новой квартире, отличительной чертой которой стали глянцевые шкафы из темных пород дерева.
Ранее, 6 октября, стало известно о подаче Оксаной Самойловой заявления о разводе с Джиганом, информация об этом была зафиксирована в судебных документах 9 октября. Ни блогер, ни рэпер пока не давали официальных комментариев по этому поводу. У пары четверо детей: Ариель 14 лет, Лея 11 лет, Майя 8 лет и Давид 5 лет.
28 октября состоялось судебное заседание по делу о разводе с Джиганом. На заседание блогер прибыла в сопровождении двух операторов и режиссера, которые занимаются съемками реалити-шоу о ее семье. Самойлова заявила прессе, что восстановление брака возможно при условии, что ее муж станет более зрелым.
21:18:56 08-11-2025
Выбралась среди цветов?
10:07:54 09-11-2025
Какая важная новость для жителей Алтайского края!
11:43:46 09-11-2025
Гость (10:07:54 09-11-2025) Какая важная новость для жителей Алтайского края!... Ну теперь можно жить спокойно.
09:54:20 10-11-2025
Неужели это кому-то интересно вообще ? Да пусть хоть ласты склеит - абсолютно наплевать на какую- то куклу