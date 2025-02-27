Суд оставил под стражей женщину, которая насмерть сбила девушку в центре Барнаула

Апелляционную жалобу адвоката не удовлетворили

27 февраля 2025, 14:58, ИА Амител

Последствия ДТП / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Алтайский краевой суд оставил под стражей обвиняемую в смертельном ДТП в центре Барнаула. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

По ходатайству следователя обвиняемую заключили под стражу на два месяца – до 7 апреля 2025 года. Суд оставил постановление от 10 февраля 2025 года без изменения и не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката.

Напомним, ранее адвокат Вебер пытался добиться изменения меры пресечения на домашний арест.

Отметим, что ДТП случилось 8 февраля в 19:50 в Барнауле рядом с домом № 41 на пр. Ленина. Вебер, имея признаки опьянения, на автомобиле Mercedes-Benz B170 сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая погибла в машине скорой помощи от полученных травм. В крови Вебер нашли 0,856 промилле алкоголя, что является легкой степенью опьянения.

В отношении Вебер возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Расследование поставил на контроль начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.