Суд отказал "Алтайавтодору" во взыскании штрафов с подрядчика за диагностику дорог

Заказчик настаивал на выплате подрядной организацией 174,5 тысячи рублей

26 января 2026, 12:15, ИА Амител

Гололедица на дорогах / Фото: amic.ru

Арбитражный суд Алтайского края отказал КГКУ "Алтайавтодор" во взыскании пеней и штрафа с барнаульского подрядчика ООО "ПСК Профи" по контракту на содержание автомобильных дорог. Об этом сообщил "Толк" со ссылкой на данные судебной картотеки.

Заказчик настаивал на взыскании с подрядной организации 174,5 тысячи рублей, указывая на нарушение сроков и невыполнение части обязательств по контракту. Речь шла о договоре, в рамках которого ООО "ПСК Профи" должно было провести диагностику и оценку состояния автомобильных дорог, а также вести банк данных об их фактическом состоянии.

В ходе разбирательства суд установил, что в процессе исполнения контракта объем работ был изменен и фактически согласован сторонами. После этого заказчик и подрядчик подписали соглашение о расторжении договора. При этом в материалах дела отмечено, что границы участков, заявленных для обследования, существенно отличались от тех, где фактически проводились ремонтные работы. Суд зафиксировал 17 таких расхождений, о каждом из них "Алтайавтодор" был уведомлен.

Девять участков, на которых работы не были выполнены, оценены более чем в 120 тысяч рублей – именно эта сумма легла в основу иска. Оставшаяся часть заявленных требований приходилась на пени, размер которых суд признал незначительным по отношению к стоимости всего контракта.

С учетом всех обстоятельств Арбитражный суд Алтайского края пришел к выводу об отсутствии вины подрядчика и отказал КГКУ "Алтайавтодор" в удовлетворении иска к "ПСК Профи".