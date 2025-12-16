Масштабный сезон. Какие пять главных дорог отремонтировали в Алтайском крае в 2025 году

А в 2026 году ожидается обновление еще 540 км дорог

Дорога после ремонта / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае завершился один из самых масштабных дорожных сезонов последнего десятилетия. В этом году на реконструкцию и ремонт дорог в регионе из различных источников бюджета направили около 29 миллиардов рублей. В Министерстве транспорта Алтайского края представили топ-5 самых важных объектов, отремонтированных в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Рассказываем о них.

Дорога Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан в Немецком национальном районе

Это самый продолжительный участок, который сделали этим летом. Ремонт проводили на отрезке с 164-го по 177-й километр, общая протяженность составила 13 км. Там восстановили и укрепили основание дороги, уложили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, обустроили заездной карман для общественного транспорта. На работы направили в общей сложности около 470 миллионов рублей.

По данным регионального Минтранса, дорога входит в опорную сеть региона, обеспечивает подъезд к известному городу-курорту Яровое и соленым озерам.

Дорога Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области

Там привели порядок участки сразу в шести районах: Волчихинском, Егорьевском, Бурлинском, Ключевском, Кулундинском и городе Славгороде. Общая протяженность обновленных дорог составила более 40 км. В каждом случае там сняли старый слой дорожного полотна, уложили два слоя нового асфальтобетонного покрытия, нанесли разметку и установили знаки.

Стоимость работ составила более 1,4 млрд рублей. Дорога входит в краевую опорную сеть, она обеспечивает связь между несколькими районами Алтайского края и соседней Новосибирской областью, а также имеет выход на федеральную трассу А-322.

Дорога в Троицком районе Буланиха – ст. Буланиха – Боровлянка – Уткино – Клепиково – р. Обь

Ее отремонтировали по просьбе местных жителей. Работы провели на отрезке с 21-го по 24-й километр: между селом Вершинино и поселком Уткуль. Ранее покрытие здесь было грунтовое, что существенно затрудняло проезд автомобилей, особенно в период дождей. После ремонта ситуация значительно улучшилась, теперь проезд осуществляется по асфальтированному покрытию комфортно и безопасно, независимо от погодных условий. На ремонт направили 88 миллионов рублей.

Школьный маршрут к селу Нижняя Ненинка в Солтонском районе.

В ходе ремонта сделали основание из щебеночно-песчаной смеси, уложено новое дорожное покрытие, укреплены обочины, нанесена разметка. Протяженность участка составила 2,5 км. До ремонта эта дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, ее ремонт не проводился несколько десятилетий, после ремонта участок отвечает всем современным требованиям. Стоимость работ составила порядка 52 млн рублей.

"Туристическая" дорога Алейск – Чарышское

В этом году здесь отремонтировали более 15 км в двух районах – Чарышском и Усть-Калманском. Эта трасса ведет на Сентелек, к реке Чарыш, водопадам Аврора и Спартак, а также горе Колокольня. На участках дорожники уложили новый асфальтобетон, нанесли разметку и установили знаки. На это было направлено почти 550 млн рублей.

Отметим, в 2026 году дорожный фонд Алтайского края составит не менее 29 миллиардов рублей. Из них более 22 млрд – из краевого бюджета, а 7 млрд рублей – федеральные средства. Продолжится реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В его рамках ожидается обновление еще 540 км дорог. По словам министра Андрея Подоляна, основная задача – увеличить долю нормативных региональных дорог до 53,9%, а опорной сети – до 74,56%.