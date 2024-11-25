Рассмотрение дела Манишина прерывалось почти на месяц

25 ноября 2024, 15:15, Антон Дегтярев

Виталий Манишин на суде / Фото: Алина Богомолова, amic.ru

В Калманском районном суде 25 ноября 2024 года продолжился суд по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Машина. На нем опрашивали так называемых "общих" свидетелей, которые не связаны с конкретными эпизодами. Об этом amic.ru рассказали в суде.

На заседании удалось опросить троих свидетелей. Один выступил по видеосвязи, двое явились очно, также огласили показания еще двух человек. На следующем заседании, которое состоится 27 ноября, продолжится опрос "общих" свидетелей.

"Судья из отпуска вышла, судебные заседания по делу Манишина возвращаются в график – понедельник и среда", – пояснили в суде.

Отметим, что последнее заседание по делу прошло еще 1 ноября. На том процессе Манишину продлили меру пресечения до 21 февраля 2025 года, чтобы закончить рассмотрение дела. После данного заседания судья ушла в отпуск.

"Общих" свидетелей по делу Калманский районный суд начал опрашивать еще 28 октября 2024 года. Всего их – более 50 человек. Успеют ли всех опросить до конца года, в суде не пояснили.

23 октября Калманский районный суд закончил разбирать все 11 убийств Манишина, а также опрашивать свидетелей и потерпевших по делу.

Напомним, что Манишина арестовали еще в мае 2023 года, он стал подозреваемым в убийстве Людмилы Обидиной, произошедшем в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах Манишин рассказал еще о десяти преступлениях. Среди эпизодов были и те, которые приписывали так называемому "политеховскому" маньяку. Полный список жертв можно увидеть здесь.

В мае 2024 года дело поступило в Калманский районный суд. Манишина обвинили по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").