К 21 февраля 2025 года должен завершиться суд над Манишиным

02 ноября 2024, 11:40, Антон Дегтярев

Виталий Манишин (в центре) / Фото: amic.ru

Калманский районный суд продлил меру пресечения возможному "политеховскому" маньяку Виталию Манишину до 21 февраля 2025 года. Это сделано для того, чтобы закончить судебное следствие по делу, сообщили amic.ru в Калманском районном суде.

Очередное заседание по делу состоялось в пятницу, 1 ноября. На нем опросили одного "общего" свидетеля из Новоалтайска по видеосвязи. Также суд решил вопрос о продлении меры пресечения Манишину. Еще 3 июня 2024 года Манишина оставили в СИЗО до 21 ноября 2024 года, рассчитывая до этой даты закончить рассмотрение дела. Однако судебное следствие не завершилось, сейчас оно еще продолжается, поэтому меру пресечения продлили.

"Учитывая, что судебное следствие по делу продолжается и не может быть окончено в срок до 21 ноября 2024 года, срок содержания Манишина под стражей продлен судом до 21 февраля 2025 года", – сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В Калманском районном суде пояснили, что вопрос о мере пресечения решили именно сейчас, потому что судья по делу уходит в отпуск. И следующее заседание состоится только 25 ноября в 11 часов. На него позовут около 10 свидетелей, часть из них должны выступить по видеосвязи, кто-то может приехать очно, отметили в суде. Кто точно приедет в суд, пока неизвестно.

На прошлом заседании 28 октября Калманский районный суд начал опрашивать так называемых "общих" свидетелей, которые не связаны с конкретными жертвами. Всего их более 50 человек. А до этого, 23 октября, Калманский районный суд закончил изучать все 11 убийств Манишина, а также опрашивать свидетелей и потерпевших по этим эпизодам.

Напомним, что Манишин был задержан еще в мае 2023 года как подозреваемый в убийстве Людмилы Обидиной, совершенном в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах Манишин "раскололся" и рассказал следствию еще о десяти убийствах, среди убитых девушек были жертвы так называемого "политеховского" маньяка. Полный список преступлений можно увидеть здесь.

В мае 2024 года дело пришло в Калманский районный суд. Манишина обвинили по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").