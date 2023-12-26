Суд принял миллиардный иск к Ивлеевой, связанный с ее вечеринкой

Заседание состоится до марта 2024 года

26 декабря 2023, 23:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Хамовнический суд Москвы принял иск на миллиард рублей к блогерше и ведущей Насте Ивлеевой. Об этом сообщает Shot.

Напомним, что об обращении в суд ранее рассказал продюсер "Бригады" Александр Иншаков. По его словам, иск подписали 23 заявителя, а в ближайшее время ожидаются и другие подписи.

Истцы требуют отсудить у Ивлеевой миллиард за вечеринку в клубе "Мутабор" и направить деньги в фонд "Защитники Отечества".

Заседание должно пройти до марта 2024 года.

Ранее Филипп Киркоров и Дима Билан, которые были участниками скандальной вечеринки, в социальных сетях опубликовали видео с извинениями и объяснениями того, как они оказались в "Мутаборе".