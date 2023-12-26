Суд принял миллиардный иск к Ивлеевой, связанный с ее вечеринкой
Заседание состоится до марта 2024 года
26 декабря 2023, 23:04, ИА Амител
Хамовнический суд Москвы принял иск на миллиард рублей к блогерше и ведущей Насте Ивлеевой. Об этом сообщает Shot.
Напомним, что об обращении в суд ранее рассказал продюсер "Бригады" Александр Иншаков. По его словам, иск подписали 23 заявителя, а в ближайшее время ожидаются и другие подписи.
Истцы требуют отсудить у Ивлеевой миллиард за вечеринку в клубе "Мутабор" и направить деньги в фонд "Защитники Отечества".
Заседание должно пройти до марта 2024 года.
Ранее Филипп Киркоров и Дима Билан, которые были участниками скандальной вечеринки, в социальных сетях опубликовали видео с извинениями и объяснениями того, как они оказались в "Мутаборе".
07:21:50 27-12-2023
Ну как вариант. Гражданский иск, в принципе, уместен. Наверное типа за моральный вред. Она тоже может подать встречный иск о защите чести и достоинства. По уголовному праву к ней претензий нет, но можно воспитывать в гражданском порядке. А кто кого воспитает, решит суд. Такие дела надолго растягиваются, а там может обстановка улучшится
10:42:29 27-12-2023
Гость (07:21:50 27-12-2023) Ну как вариант. Гражданский иск, в принципе, уместен. Наверн... а кто потерпевший?
12:55:28 27-12-2023
Гость (10:42:29 27-12-2023) а кто потерпевший?... Так там написано - иск подписали 23 заявителя. Может кто билеты купил и прям такого не ожидал
12:48:57 27-12-2023
Гость (07:21:50 27-12-2023) Ну как вариант. Гражданский иск, в принципе, уместен. Наверн... ДОлго вам ждать придется "улучшения". Думаю, уже не дождетесь...
12:56:17 27-12-2023
Гость (12:48:57 27-12-2023) ДОлго вам ждать придется "улучшения". Думаю, уже не дождетес... не дождетесь --- не факт
14:11:07 27-12-2023
Гость (07:21:50 27-12-2023) Ну как вариант. Гражданский иск, в принципе, уместен. Наверн... А где у этого сборища честь и достоинство? В носке на причинном месте, или на пятой точке, сразу под зеленым изумрудом?
09:05:19 27-12-2023
Как они будут доказывать моральный вред?
09:19:59 27-12-2023
Как они будут доказывать моральный вред? ----- Посмотрим. У них наверное юристы есть. Еще вариант, если кто купил билет, а потом получил не отвечающую потребительскому закону услугу, то моральный вред, причиненный потребителю, доказыванию не подлежит. Вред причинен однозначно, вопрос только о сумме. Могут признать 1 тысячу, но могут и миллиард. Есть такое разъяснение Верховного Суда
09:14:52 27-12-2023
Мизулина: Нельзя радоваться, устраивать тусы, пока идет СВО.... Вся страна: закупает алкоголь. мандарины.фейрверки...
09:42:23 27-12-2023
Гость (09:14:52 27-12-2023) Мизулина: Нельзя радоваться, устраивать тусы, пока идет СВО.... Просто показали ребяткам, что не нужно свой мирок демонстрировать плебеям. Они же могут обидеться и подумать что-нибудь неправильное. По телевизору стараются, стараются, в культовых сооружениях поучают, а тут эти вылезли, ни скреп, ни смирения.
09:38:31 27-12-2023
Проблема компенсации морального вреда, в особенности определения размера возмещения в денежной форме, влечёт большие трудности в судах. Размер возмещения морального вреда должен быть законным и обоснованным, это обязывает делать суды статья 195 Гражданского процессуального Кодекса
09:53:35 27-12-2023
В этой истории не только массовая ханжески лицемерная истерика моралистов проявилась по нагнетанию страха и цензуры в обществе. Тут, оказывается еще и бабла отжать. Может это причина всего движняка?
10:01:47 27-12-2023
Бабло изначально было причиной устроить вечеринку, а если его сейчас отожмут, то устраивание таких вечеринок потеряет смысл. Я тоже подозреваю, что меня заставляют пристегиваться в машине не столько в связи с заботой обо мне, сколько чтобы поиметь с меня бабло при случае. Но приходится пристегиваться
10:22:30 27-12-2023
Сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить (с)
11:39:37 27-12-2023
что об обращении В обращении
11:40:05 27-12-2023
хотя нет, всё верно)
11:52:17 27-12-2023
моральный вред нонче не более по 10 тр на брата. намедни в крае суд высудил компенсацию морального вреда девочки истерзанной бродячей собакой ажн 20 тр от администрации.
12:30:17 27-12-2023
Надо бы и против Иншакова иск подать, интересно сколько пацанов после "Бригады" подались в "Саши Белые")
12:30:59 27-12-2023
У меня эти якобы моралисты и борцуны со всем вызывают большее отвращение чем люди с вечеринки. Это не проводившие вечеринку люди кричат об этом на каждом углу и из каждой щели. Они тихо и мирно собрались в закрытом помещении.
12:38:18 27-12-2023
Как же меня этот цирк забавляет, какие то шуты развлекались и такое море гавна по всему интернету. Тут же песков чуть не взасос с болгарином и пугачихой целуется на минуточку тоже иноагентом. Дочка пескова на территории вероятного противника находится это нормально. Воров которые миллиардами воруют, выпускают в связи со сроком давности это ни кто не вспоминает.
12:44:29 27-12-2023
Вечеринка частная. Кому какое дело, в каком виде они там были? Или скоро на всех экранах страны будут рассказывать, сколько, как часто и в какой позе можно заниматься дома сексом? Дарю властям лайфхак - если кто-то сольет чье-то подсмотренное ню в сеть, то наказывать надо не слившего, а того, кто изображен на фото) Сколько можно будет денях собрать...
12:53:31 27-12-2023
Гость (12:44:29 27-12-2023) Вечеринка частная. Кому какое дело, в каком виде они там был... Ты забыл, а скорее всего не застал по молодости, как про врагов Ельцина публиковали такой компромат. С показом по ТВ каналам.
13:06:40 27-12-2023
Гость (12:53:31 27-12-2023) Ты забыл, а скорее всего не застал по молодости, как про вра... И? Что сказать-то хотел? Было, и что теперь? Берем пример, подражаем, считаем отличной идеей? И да, где политики и где вся эта лавочка, по поводу которой все так возбудились.
13:04:38 27-12-2023
Они и собирались ню не для того, чтобы это друг другу показать, друг у друга они все это уже видели. А чтобы это попало в сеть. В этом и смысл хайпа. Это сейчас они блеют, мы не хотели. Улыбаясь про себя
13:14:57 27-12-2023
Во времена Ельцина по Первому каналу показывали человека, похожего на генерального прокурора РФ, совершающего акт сразу с двумя проститутками. Потом на этом же канале говорили, что Жириновский сказал, что он тоже так может
13:50:06 27-12-2023
Гость (13:14:57 27-12-2023) Во времена Ельцина по Первому каналу показывали человека, по... А потом мелким шрифтом написали, что человек, похожий на генпрокурора, вовсе не генпрокурор. Но дело было сделано, человека компрометировали. Это были "святые девяностые" по которым так тоскуют наши "либералы"...
14:02:26 27-12-2023
Гость (13:50:06 27-12-2023) А потом мелким шрифтом написали, что человек, похожий на ген... а кто такие либералы? это новое ругательство?
16:15:10 27-12-2023
Гость (14:02:26 27-12-2023) а кто такие либералы? это новое ругательство?... Подойди к зеркалу и увидишь.