Суд заочно арестовал Алексея Панина* по делу об оправдании терроризма

Уголовное дело возбудили за высказывания, которые оправдывают теракт на Крымском мосту

15 февраля 2024, 21:30, ИА Амител

Актер Алексей Панин* / Фото: medikforum.ru

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина* (признан Минюстом РФ иноагентом) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Панина* обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет"). Суд приговорил его к двум месяцам ареста с момента его экстрадиции в РФ или с момента его задержания.

Напомним, что уголовное дело возбудили за высказывания, которые оправдывают теракт на Крымском мосту. Панину* грозит от пяти до семи лет лишения свободы.