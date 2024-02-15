Суд заочно арестовал Алексея Панина* по делу об оправдании терроризма
Уголовное дело возбудили за высказывания, которые оправдывают теракт на Крымском мосту
15 февраля 2024, 21:30, ИА Амител
Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина* (признан Минюстом РФ иноагентом) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Панина* обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет"). Суд приговорил его к двум месяцам ареста с момента его экстрадиции в РФ или с момента его задержания.
Напомним, что уголовное дело возбудили за высказывания, которые оправдывают теракт на Крымском мосту. Панину* грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
22:08:37 15-02-2024
Что за хрень. Арестовал заочно..... Я, ещё могу понять, осудил заочно. но, как можно арестовать ЗАОЧНО. Теперь он заочно отбывает наказание. Какая прелесть!
10:20:24 16-02-2024
Ольга (22:08:37 15-02-2024) Что за хрень. Арестовал заочно..... Я, ещё могу понять, осуд... Согласен с ВАМИ -алогично и непонятно!
22:19:41 15-02-2024
Правильно, давно так надо с такими поступать.
08:14:14 16-02-2024
Мерзейший человечишко
11:47:11 16-02-2024
Скажите,Вам на самом деле интересно, что думает о вас папуас с острова Мумбо-Юмбо? Или ему интересно, как у вас идут дела? Ну да, вы же его не знаете... А Пвнин вам на мозоль любимый наступил..