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Суд заочно арестовал Алексея Панина* по делу об оправдании терроризма

Уголовное дело возбудили за высказывания, которые оправдывают теракт на Крымском мосту

15 февраля 2024, 21:30, ИА Амител

Актер Алексей Панин* / Фото: medikforum.ru
Актер Алексей Панин* / Фото: medikforum.ru

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина* (признан Минюстом РФ иноагентом) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Панина* обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет"). Суд приговорил его к двум месяцам ареста с момента его экстрадиции в РФ или с момента его задержания.

Напомним, что уголовное дело возбудили за высказывания, которые оправдывают теракт на Крымском мосту. Панину* грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Происшествия культура Знаменитости

Комментарии 5

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Ольга

22:08:37 15-02-2024

Что за хрень. Арестовал заочно..... Я, ещё могу понять, осудил заочно. но, как можно арестовать ЗАОЧНО. Теперь он заочно отбывает наказание. Какая прелесть!

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Гость

10:20:24 16-02-2024

Ольга (22:08:37 15-02-2024) Что за хрень. Арестовал заочно..... Я, ещё могу понять, осуд... Согласен с ВАМИ -алогично и непонятно!

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Никитич

22:19:41 15-02-2024

Правильно, давно так надо с такими поступать.

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горожанка

08:14:14 16-02-2024

Мерзейший человечишко

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Гость

11:47:11 16-02-2024

Скажите,Вам на самом деле интересно, что думает о вас папуас с острова Мумбо-Юмбо? Или ему интересно, как у вас идут дела? Ну да, вы же его не знаете... А Пвнин вам на мозоль любимый наступил..

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