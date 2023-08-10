Судно стоимостью больше миллиарда рублей купили для Алтайского края
Его уже спустили на воду в Нижегородской области
10 августа 2023, 10:21, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как власти содействуют развитию речного судоходства в регионе. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
Томенко отметил, что в прошлом году алтайское судоходство поставило рекорд, перевезя 1,184 млн тонн грузов. Столько же перевозят 59 тысяч грузовых автомобилей.
Чтобы развивать судоходство, купили специальное судно для углубления дна. Его стоимость – больше миллиарда рублей. Технику уже спустили на воду в Нижегородской области, а в ближайшее время она прибудет на Алтай.
10:24:09 10-08-2023
Единственный речпорт спустили с молотка, продались строителям...
10:48:46 10-08-2023
Гость (10:24:09 10-08-2023) Единственный речпорт спустили с молотка, продались строителя... речпорт не приносит доход, только убытки. грузовые перевозки наше все на реке. рыночная экономика. что тут попишешь
10:33:43 10-08-2023
Судно куплено в прошлом году, а где результат его деятельности? Река имеет много участков, с меньшей глубиной.
10:36:18 10-08-2023
Значит сперва 3 землечерпалки для углубления дна, которые были у речников, продали на металлом лет 10 назад, а теперь купили одну за миллиард. Вот это эффективность! А кто мешал раньше не гробить речные грузоперевозки,а развивать их? и не надо было с нуля начинать. Глядишь и речпорт, и речвокзал уцелели бы.
11:18:54 10-08-2023
Гость (10:36:18 10-08-2023) Значит сперва 3 землечерпалки для углубления дна, которые бы... Грузовой порт по-прежнему функционирует и даже увеличивает грузооборот. А вы не знали? Так вот я вам сообщаю, что то, что находилось на Речном вокзале - это пассажирские перевозки. А грузовой порт расположен в посёлке Восточный. ДваГИС вам в помощь. Просто поражает когда дилетанты берутся обсуждать темы, в которых они некомпетентны.
19:26:50 11-08-2023
Гость (11:18:54 10-08-2023) Грузовой порт по-прежнему функционирует и даже увеличивает г... А то тебе лучше знать, в доле наверное
11:02:58 10-08-2023
Гость (10:24:09 10-08-2023) Единственный речпорт спустили с молотка, продались строителя... Не стоит путать речной вокзал ( будку по продаже билетов) с речным портом, который прекрасно работает на восточном.
12:20:48 10-08-2023
Это действительно очень хорошая новость. Русла рек нужно чистить и следить за ними. Но тут главное все делать в комплексе. Увеличение транспортного потока по воде и усиление контроля за перегрузом автомобильного транспорта. Правильней с верховьев на баржах песок, щебень возить, на не перегруженными Тонарами разбивать дороги.
01:44:41 11-08-2023
Алексей (12:20:48 10-08-2023) Это действительно очень хорошая новость. Русла рек нужно чис... Тонаров от этого меньше не станет.
01:41:16 11-08-2023
Какая польза жителям Барнаула от этих рекордов?
11:59:49 12-08-2023
Перед выборами хорошие новости сыплят как из рога изобилия. Совпадение? Не думаю!
09:45:57 13-08-2023
Молодцы, купили развивают. Было бы печально если бы купили за миллиард, а продали на металлолом.