Судно стоимостью больше миллиарда рублей купили для Алтайского края

Его уже спустили на воду в Нижегородской области

10 августа 2023, 10:21, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как власти содействуют развитию речного судоходства в регионе. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Томенко отметил, что в прошлом году алтайское судоходство поставило рекорд, перевезя 1,184 млн тонн грузов. Столько же перевозят 59 тысяч грузовых автомобилей.

Чтобы развивать судоходство, купили специальное судно для углубления дна. Его стоимость – больше миллиарда рублей. Технику уже спустили на воду в Нижегородской области, а в ближайшее время она прибудет на Алтай.