Супержилье. Как растет рынок премиум-недвижимости Барнаула и сколько стоят квартиры

Спрос на элитное жилье стремительно увеличивается, а вместе с ним – и требования к супердорогим объектам

23 июня 2025, 09:15, ИА Амител

Лобби в "Сахаров Парке" / Фото: Андрей Надточий, Виктория Косарева

Ежегодно в России возводят 45–50 млн квадратных метров многоквартирных домов. Это тысячи новостроек, в которые заезжают десятки тысяч семей. Федеральные аналитики подсчитали, что из всех комплексов доля премиальной недвижимости – всего 1,9%. В некоторых городах (в том числе миллионниках) дорогие и статусные объекты не представлены вовсе. Однако спрос на них стремительно растет. Так, например, в Москве стоимость премиальной недвижимости увеличилась почти на 25% на фоне активного интереса покупателей. Эксперты считают, что скоро тенденция пошагает по стране и дойдет до регионов. В Барнауле на рынке строящихся домов уже есть проекты премиум-класса. Что выделяет и отличает дорогие объекты, как элитный сегмент "эволюционирует" и из чего складывается стоимость квадратного метра квартир в таких домах – разбирался amic.ru.

Столичные тенденции

Последние месяцы на рынке столичной премиальной недвижимости зафиксирован бум. Так, по итогам апреля 2025 года спрос вырос на 35% по сравнению с прошлым годом, пишет РБК. Повышенный интерес к высокобюджетным квартирам аналитики объясняют сформированным отложенным спросом.

"Спрос в "премиуме" продолжает расти в отличие от остальных классов жилья, так как сегмент является наиболее устойчивым к изменениям в ипотечном секторе. Недвижимость в высокобюджетных сегментах привлекает покупателей не только исключительностью и лимитированностью, но и остается инвестиционно привлекательной", – подчеркнул Руководитель департамента продаж девелоперской компании UNIQ Development Валерий Ручий.

Резиденции "Сахаров Парк" / Фото: ООО "СЗ Домстрой-Барнаул22"

Региональные эксперты видят другой тренд: большую долю покупателей премиального столичного жилья составляют жители областей, республик и краев. Они приобретают дорогие квартиры не только для проживания, но и последующей сдачи в аренду. Такие квартиры (стоимость ежемесячной платы может исчисляться в миллионах рублей) пользуются огромным спросом.

По словам руководителя агентства "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" Нонны Карповой, интерес из регионов объясним тем, что столичный рынок премиальных комплексов представлен широко и разнообразно. Кроме того, он способен принести покупателям хороший доход.

"В Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде премиальная недвижимость – лидер по спросу. При этом 20% покупателей – это приезжие из регионов. Дорогие квартиры – гарантия стабильного актива, инвестиций и сохранения капитала", – говорит эксперт.

Региональные рынки пока не могут предложить покупателям большого выбора. Так, по данным "Домклик" (в расчет взяты регионы с городами-миллионниками), летом 2024 года в Новосибирской области из всего объема возводимого жилья лишь 2,3% относились к категории премиум-класса. В Красноярском крае и Омской области элитных комплексов не было вовсе.

Барнаул в этот рейтинг не попал (его население чуть более 600 тыс. человек). Но, по данным "Дом.рф", премиальные (элитные) комплексы здесь все-таки есть. Правда, их всего три: резиденции "Сахаров Парк" (пр. Социалистический, 97), ЖК "Буревестник" (ул. Анатолия, 52), "Барнаул" на Речном (пл. Баварина, 8).

Чуть больше объектов со статусом "бизнес". Это ЖК на ул. Приречной, 12, "Инфинити" (ул. Пролетарская, 99), ЖК "Ренессанс" (ул. Интернациональная, 79), ЖК "Статус" (Интернациональная, 130), ЖК "Вечера" (ул. Гоголя, 52), Opera Residence (пр. Сибирский, 36в).

Проект ЖК на Речном / Фото: "Селфстроит"

"Премиальные" стандарты

Но не всегда заявленный статус соответствуют реальному уровню новостройки, говорят эксперты. Российская гильдия риелторов определяет четыре класса домов: эконом, комфорт, бизнес и элит. Каждый из типов должен соответствовать критериям по архитектуре, остеклению, объемно-планировочному решению, входной группе, придомовой территории и многим другим параметрам. Вот, например, что говорит классификатор об архитектуре элитных комплексов:

"Архитектурный облик объекта требует глубокой проработки внешних элементов здания с учетом рельефа и окружающего участок ландшафта. Дом должен возводиться по индивидуальному авторскому проекту известного архитектора (масштаб известности может ограничиваться субъектом РФ) и может претендовать на уровень архитектурного памятника местного значения".

Справка

Резиденции "Сахаров Парк" разработаны при участии архитектора Сергея Чобана, в портфолио которого такие объекты, как башня "Федерация" в деловом квартале Москва-Сити и выставочный павильон в Дубае. Проект "Барнаул" на Речном спроектирован специалистами архитектурного бюро Pergaev Bureau (г. Новосибирск), автор проекта ЖК "Буревестник" – барнаульская компания "Тектоника".

Важна и локация комплексов: элитные дома должны располагаться в районах с большой концентрацией объектов коммерческого, административного назначения, близко к культурным центрам, памятникам архитектуры. Живописный вид из окна – обязателен, удобная транспортная доступность – непременно.

Эксперты говорят, что иногда на рынок выходят псевдоэлитные проекты, которые ценой квадратного метра соответствуют премиальным комплексам, но по архитектуре, расположению, инфраструктуре или другим параметрам не дотягивают до них. Однако покупатели практически всегда чувствуют "подвох".

"Что отличает рынок премиальной недвижимости? Во-первых, это высокий уровень комфорта, безопасности и качества строения. Обязательно должно быть выгодное месторасположение. У нас в городе не так много подходящих мест. Визитной карточкой каждой элитной недвижимости является входная группа и комфортная среда: благоустроенная территория, внутренний двор, круглосуточная охрана. Большое значение имеют планировки: они продуманные, нет малогабаритных квартир (по стандарту РГР в элитных комплексах минимальная площадь квартир – 60 квадратных метров. – Прим. ред.), – говорит Нонна Карпова.

ЖК "Буревестник" / Фото: мастерская "Тектоника"

Еще один важный показатель высокостатусного жилья – наличие паркинга (закрытого, наземного или подземного) с мойкой. При этом на одну квартиру приходится не менее 1,5 машино-места. По этому показателю максимально близок к классификатору "Сахаров Парк": здесь на одну квартиру приходится 1,3 машино-места (210 квартир и 273 места в закрытом паркинге). Также проектом здесь заложена автомойка.

Цена квадратного метра премиальной недвижимости складывается еще из ряда параметров. Например, обязательна эксклюзивная отделка входных групп в соответствии с дизайн-проектом, во выходных группах – холл и ресепшен. Для жильцов обязательна разветвленная сеть инфраструктуры, персональное сервисное обслуживание. Некоторые барнаульские проекты стремятся максимально соответствовать утвержденной классификации, чтобы оправдать ожидания будущих жильцов.

"Состоятельные граждане готовы платить за качество жизни, за комфорт, и, соответственно, они очень требовательны к этому. Они очень ответственно подходят при выборе этого жилья. Для них имеют значение не просто хорошие условия, но и статусность района, окружение, комфорт не только снаружи, но и внутри. Для них также важно, с кем они будут соседствовать", – отмечает Нонна Карпова.

Справка

Цена квадратного метра "Сахаров Парка" – 250–350 тыс. рублей.

Цена квадратного метра ЖК "Буревестник", по данным "Дом.рф", – 242,5 тыс. рублей.

Цена квадратного метра ЖК "Барнаул" – 200–291 тыс. рублей.

Выгодная "копилка"

Лидер российского рынка по количеству строящихся элитных и бизнес-комплексов, конечно, Москва. Здесь возводят 141 элитный дом. Стоимость квадратного метра, как и подобает классификатору, напрямую зависит от локации, окружения комплексов, близости к станциям метро, этажности (чем ниже, тем дороже). В результате на рынке можно встретить проекты со средней стоимостью почти 1,2 млн рублей.

330–350 тыс. рублей – это проекты уровня "бизнес". У них повышенная этажность (от 30 уровней), большое количество квартир, в некоторых проектах отсутствует подземный паркинг, локация – не самая удачная (например, по соседству с промзоной). Поэтому покупатели, которые планируют не только сохранить сбережения, но и приумножить их, выбирают более высокий класс жилья.

"Элитная недвижимость – это копилка. Когда бы ты ее ни разбил – у тебя всегда будут средства. Такой класс жилья строят на века, они не теряют актуальности спустя годы, пользуются спросом и обладают узнаваемостью", – отмечает Нонна Карпова.

Она считает, что в Барнауле спрос на премиальную недвижимость также может вырасти в ближайшие годы. И в первую очередь – за счет активного развития предприятий, заводов, комбинатов, компаний. Им, возможно, потребуются сильные управленцы, которых будут привлекать из других регионов. Поэтому дорогая аренда квартир будет востребована, и не только сохранит средства покупателя, но и аккумулирует их в ежемесячную прибыль.