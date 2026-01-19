Сведение МКС с орбиты обсудят "Роскосмос" и НАСА в течение года

Ранее речь шла о продлении работы станции до 2030 года

19 января 2026, 15:30, ИА Амител

Земля из космоса / Фото: unsplash.com

Сроки завершения работы Международной космической станции и ее сведения с орбиты станут предметом дополнительного обсуждения между "Роскосмосом" и НАСА в течение 2026 года. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Сейчас новый администратор НАСА назначен. Я думаю, что в течение года переговорим. Пока было на 2028 год – завершение работы МКС, до 2030 – ее сведение с орбиты. А сейчас будем с НАСА дополнительно это все обсуждать», – сказал руководитель.

Ранее глава "Роскосмоса" сообщил, что обменялся контактами с новым руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, и стороны условились о встрече при первой удобной возможности.

Напомним, МКС эксплуатируется с 1998 года, и срок ее службы неоднократно продлевался. Последнее решение предусматривало завершение эксплуатации в 2028 году и контролируемый сход с орбиты с затоплением в 2030 году.

