Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием 600 миллиардов долларов
Стоимость его компании резко выросла после прошедших торгов
16 декабря 2025, 16:00, ИА Амител
По данным журнала Forbes, Илон Маск достиг беспрецедентной отметки, став первым человеком в истории, чьи активы превысили 600 миллиардов долларов. Увеличение финансового благосостояния обусловлено переоценкой рыночной стоимости его компании SpaceX по разработке и производству космической техники.
После объявления о тендере оценка компании выросла вдвое: с 400 млрд долларов в августе до 800 млрд долларов в декабре. Forbes указывает, что Маск владеет приблизительно 42% акций SpaceX. Предыдущий рекорд также был установлен этим же миллиардером – в октябре его состояние впервые превысило рубеж в 500 миллиардов долларов.
16:33:37 16-12-2025
Безусловно талантливый человек. Но его состоянии стоит на нем. Да, сейчас 600 млрд. Попробуй он продать свои активы, все до 100 млрд. рухнет, если не меньше, так как все на нем держится. Несколько лет назад он продал процентов 5 своих акций, акции сразу в цене резко упали. Активы Бернара Арно и Безоса более основательны. Мое мнение.
16:39:43 16-12-2025
Чиновники из Бийска смеются в сторонке - а завтра компания за 1 доллар торговаться будет, а вот недвигу уже просто так не отобрать))
16:50:24 16-12-2025
Это ошибка.
17:34:11 16-12-2025
Нашего полковника Захарченко обогнал, получается.
17:58:46 16-12-2025
Только я думаю, что у нас в России у некоторых, гораздо менее умных, но более приближенных, чем Маск, имеют не меньше, а то и больше? Если у народа отбирают, то где-то же отобранное складируется?
11:21:20 17-12-2025
Поздравляем