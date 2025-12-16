Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием 600 миллиардов долларов

Стоимость его компании резко выросла после прошедших торгов

16 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

По данным журнала Forbes, Илон Маск достиг беспрецедентной отметки, став первым человеком в истории, чьи активы превысили 600 миллиардов долларов. Увеличение финансового благосостояния обусловлено переоценкой рыночной стоимости его компании SpaceX по разработке и производству космической техники.

После объявления о тендере оценка компании выросла вдвое: с 400 млрд долларов в августе до 800 млрд долларов в декабре. Forbes указывает, что Маск владеет приблизительно 42% акций SpaceX. Предыдущий рекорд также был установлен этим же миллиардером – в октябре его состояние впервые превысило рубеж в 500 миллиардов долларов.