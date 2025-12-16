НОВОСТИЭкономика

Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием 600 миллиардов долларов

Стоимость его компании резко выросла после прошедших торгов

16 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

По данным журнала Forbes, Илон Маск достиг беспрецедентной отметки, став первым человеком в истории, чьи активы превысили 600 миллиардов долларов. Увеличение финансового благосостояния обусловлено переоценкой рыночной стоимости его компании SpaceX по разработке и производству космической техники.

После объявления о тендере оценка компании выросла вдвое: с 400 млрд долларов в августе до 800 млрд долларов в декабре. Forbes указывает, что Маск владеет приблизительно 42% акций SpaceX. Предыдущий рекорд также был установлен этим же миллиардером – в октябре его состояние впервые превысило рубеж в 500 миллиардов долларов.

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Илон Маск назвал Джей Ди Вэнса следующим президентом США

Миллиардер также считает себя одной из главных целей для покушений
Комментарии 6

Avatar Picture
Пузырек

16:33:37 16-12-2025

Безусловно талантливый человек. Но его состоянии стоит на нем. Да, сейчас 600 млрд. Попробуй он продать свои активы, все до 100 млрд. рухнет, если не меньше, так как все на нем держится. Несколько лет назад он продал процентов 5 своих акций, акции сразу в цене резко упали. Активы Бернара Арно и Безоса более основательны. Мое мнение.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:43 16-12-2025

Чиновники из Бийска смеются в сторонке - а завтра компания за 1 доллар торговаться будет, а вот недвигу уже просто так не отобрать))

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:24 16-12-2025

Это ошибка.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:11 16-12-2025

Нашего полковника Захарченко обогнал, получается.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:58:46 16-12-2025

Только я думаю, что у нас в России у некоторых, гораздо менее умных, но более приближенных, чем Маск, имеют не меньше, а то и больше? Если у народа отбирают, то где-то же отобранное складируется?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:20 17-12-2025

Поздравляем

  -3 Нравится
Ответить
