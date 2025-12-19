Впервые в истории в космос полетит человек в инвалидной коляске

На орбиту выйдет немецкий астронавт, парализованный ниже груди

Впервые в истории человек с ограниченными возможностями отправится в космическое путешествие. Инженер из Германии, Микаэла Бентхаус, с параличом нижней части тела осуществит суборбитальный полет с компанией Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт компании.

Полет общей продолжительностью примерно десять минут позволит пассажирам подняться на высоту 100 километров над Землей. Для обеспечения безопасности Микаэлы в условиях невесомости ее ноги будут надежно закреплены специальными ремнями. В космической капсуле также будут находиться другие космические туристы.

Микаэла рассматривает свою миссию как уникальный научный эксперимент. Женщина отмечает, что ее физическое состояние и реакции организма в ходе полета станут ценным материалом для научных исследований.