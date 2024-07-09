Сведение счетов? Охотоведа на Алтае обвиняют в незаконной добыче лосей

В истории Евгения Бердичевского разбиралось ИА "Атмосфера"

09 июля 2024, 12:05, ИА Амител

Охотник с ружьем / Фото: unsplash.com

Суд Мамонтовского района Алтайского края уже почти год рассматривает уголовное дело о незаконной охоте, обвиняемым по которому является охотовед Евгений Бердичевский. Его обвиняют в том, что он якобы убил нескольких лосей, хотя у него при себе были документы, разрешающие охотиться на животных. Об этом изданию ИА "Атмосфера" рассказал адвокат Бердичевского Эдуард Бауэр.

Почему охотоведа обвиняют в убийстве животных?

История началась 20 ноября 2022 года, когда охотовед Мамонтовского, Завьяловского и Романовского районов Евгений Бердичевский со своим знакомым из Мамонтово на машине поехали в Барнаул. У обоих с собой имелось мясо диких животных, при себе были документы на добычу и перевозку такого мяса. Бердичевский, как объясняет адвокат, вместе с двумя другими знакомыми реализовал лицензию на охоту на лося 17 ноября. В селе Мамонтово автомобиль остановил патруль ДПС. Полицейские осмотрели машину и, обнаружив мясо, вызвали следственную группу.

Как пишет ИА "Атмосфера", на место прибыл начальник межмуниципального отдела МВД "Мамонтовский" полковник Евгений Ботвин. Охотоведа и его друга доставили в отдел и допросили. Друга охотоведа отпустили только на следующий день. А вот в квартире Бердичевского провели обыск.

"Причем постановление вынес не суд, а дознаватель, так как случай, по его мнению, не терпел отлагательств. На обыске, кроме нескольких сотрудников полиции и понятых, присутствовал начальник отдела МВД, причем в протокол обыска он вписан не был, обращает внимание адвокат Евгения Бердичевского Эдуард Бауэр. Полицейские изъяли из морозильной камеры все имеющееся мясо, несмотря на то, что у охотоведа на всякий случай имелись все необходимые разрешительные документы на добычу диких животных", – пишет издание.

В итоге 20 ноября возбудили уголовное дело о незаконной охоте. При этом поисками места охоты и свидетельствующих о ней вещественных доказательств полиция тогда не занималась. Адвокат поясняет, что никакой процессуальный статус Евгению Бердичевскому не был присвоен, и мера пресечения вынесена не была. Дознаватель назначил экспертизу изъятого мяса, но его владельца об этом не проинформировали, с результатами не ознакомили и в полицию не вызывали.

По данным издания, после передачи дела в Главное следственное управление ГУ МВД по Алтайскому краю Бердичевского задержали, но через двое суток освободили, так как обвинение снова предъявлено не было.

Одновременно с этим следователи собирали доказательства и предъявили Бердичевскому обвинение. Он был арестован и находился под стражей до декабря.

"В качестве основания необходимости ареста суду были предъявлены показания трех свидетелей, в отношении которых Бердичевский якобы оказывал давление или просил дать ложные показания. Однако в ходе рассмотрения дела в суде, которое началось в ноябре 2023 года, выяснилось, что ни давления на свидетелей, ни просьб не было", – рассказал ИА "Атмосфера" Эдуард Бауэр.

Какие доказательства есть у следователей?

Основой стали записи телефонных разговоров Евгения Бердичевского. В качестве оснований для получения санкции полиция представила суду подозрения о том, что охотовед берет взятки. Результаты прослушивания имеются в уголовном деле. По мнению следствия, они и являются одними из самых веских доказательств незаконной охоты, говорит адвокат Эдуард Бауэр.

Бердичевский охотился с двумя знакомыми, у одного из которых была лицензия на добычу лося. Они выезжали на охоту 11, 13 и 17 ноября 2022 года. 11 и 13 ноября добыть животное не удалось, о чем в суде рассказали свидетели, получилось сделать это только 17 ноября. На этом лицензия и была закрыта. Лося разделали, и основная часть мяса осталась у охотоведа. В течение нескольких дней он занимался его переработкой.

Следствие же считает, что охотники, имея одну лицензию, добыли трех лосей – 11, 13, и 17 ноября. Из прослушивания телефонных разговоров, говорит адвокат, действительно следует, что мужчины или готовились к охоте или находились в лесу, или стреляли. Но выстрелы далеко не всегда бывают точными, справедливо замечает Эдуард Бауэр, а никаких указаний на добычу животных в разговорах нет. Однако следствие, говорит адвокат, считает, что переговоры по телефону как раз подтверждают добычу трех лосей.

"Обычно дела по незаконной охоте возбуждаются при обнаружении в лесу останков либо признаков разделки добычи. Лось – крупное животное, на него охотятся не в одиночку и разделывают в лесу, и при этом всегда остаются следы. Когда 20 ноября 2022 года было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, никаких следов охоты и разделки лосей найдено не было. Более того, тогда их никто и не искал, следственная группа в лес не выезжала", – приводит издание слова адвоката.

В итоге только в апреле 2023 года следователи совместно с начальником отдела полиции полковником Евгением Ботвиным организовали поиск следов преступления. Им удалось найти останки неизвестного животного – немного шерсти и кусок желудка. Экспертиза не смогла определить, какому животному они принадлежат. При этом никаких следов охоты, например стреляных гильз, найдено не было. В деле даже нет никаких свидетельств того, что эти поиски проводились, говорит адвокат.

Но в лесу в этот день полицейские встретили Бердичевского, который искал потерянный навигатор. Следственная группа столкнулась с охотоведом в километре от того места, где были найдены останки неизвестного животного. Нахождение Бердичевского в лесу в апреле 2023 года следствие также считает доказательством его участия в незаконной охоте в ноябре 2022-го.

"Поскольку в следственных документах есть указание точных координат места обнаружения останков животного, защита попросила провести экспертизу. У сотовых операторов были запрошены биллинги и азимуты прослушиваемых полицией телефонных звонков. Данные о местоположении звонивших охотников были наложены на карту, и выяснилось, что в месте обнаружения останков ни Бердичевский, ни его партнеры по охоте не были ни в один из дней, в которые велось прослушивание телефонных разговоров, и в которые им вменяется незаконная добыча лосей", – пишет ИА "Атмосфера".

Что говорит защита охотоведа?

Защита сомневается в объективности экспертизы. Изучив данные на сайте госзакупок, Эдуард Бауэр пришел к выводу, что в 2022 году в ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю были нарушены сроки технического обслуживания оборудования, с помощью которого проводились экспертные исследования. При этом более половины экспертиз были проведены как раз в эти сроки, говорит адвокат.

Кроме того, экспертное учреждение не представило по запросу суда сведения о сроках годности и возможности применения наборов (реагентов) для выделения ДНК и наборов (реагентов) для определения видовой и индивидуальной идентификации объектов исследования, а также инструкции о порядке их применения.

По словам Эдуарда Бауэра, все упаковки таких наборов были уничтожены. Адвокат объяснил, что в нарушение положений ст. 8 Закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ", проведенные по делу экспертизы не дают возможности проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

Кроме того, у защиты есть и другие вопросы: экспертиза не может определить, когда было добыто животное – три дня или год назад. Адвокат рассказал ИА "Атмосфера", что в ходе судебного разбирательства один из жителей Мамонтово, вызванный в качестве свидетеля стороной защиты, признался, что он на стадии предварительного следствия был засекреченным свидетелем со стороны обвинения и дал тогда недостоверные показания.

"По данным адвоката Евгения Бердичевского, у его подзащитного был конфликт с начальником мамонтовского отдела полиции полковником Евгением Ботвиным. Суть конфликта Эдуард Бауэр не раскрывает, говорит, что это может затронуть интересы третьих лиц. И именно полковник Ботвин 20 ноября 2022 года вместе со следственной группой выехал на место задержания автомобиля, в котором сотрудники ДПС обнаружили мясо, он же, не входя в состав следственной группы, присутствовал на обыске дома Бердичевского, и он же в апреле 2023 года принимал участие в поисках места незаконной охоты. Неужели во всех этих действиях требовалось участие самого начальника межмуниципального отдела МВД, в ведении которого находятся Мамонтовский и Романовский районы с общей численностью населения около 30 тыс. человек", – пишет издание.

Кстати, в феврале 2024 года СМИ писали, что, по слухам, инициатором уголовного дела против Бердичевского был именно полковник Ботвин, и что 26 января начальник ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-лейтенант Андрей Подолян рекомендовал ему написать рапорт об отставке.