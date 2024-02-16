В регионе обеспокоены резким уменьшением поголовья зайца

16 февраля 2024, 17:12, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: unsplash.com

Численность зайца-беляка и русака серьезно сократилась в Алтайском крае. Охотники в регионе обеспокоены отрицательной тенденцией и обращаются к депутатам АКЗС и в прокуратуру с просьбой принять меры для решения проблемы. По этому вопросу в региональном парламенте на днях состоялся круглый стол. О чем договорились его участники и могут ли в регионе вообще запретить добычу зайца, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Почему в Алтайском крае сократилась численность зайца?

Численность зайца сократилась на Алтае по нескольким причинам. Во-первых, значительно возросла популяция хищников, для которых ушастые являются кормом, отметил врио заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк.

Во-вторых, некоторые аграрии при обработке полей агрохимикатами грешат с передозировкой и нарушают инструкцию по применению пестицидов. Об этой проблеме говорил руководитель Россельхознадзора Алтайского края Андрей Миронов.

Кроме того, последние два года сроки охоты на зайца выпадают на период, когда пушные выводят потомство.

Директор Зоологического центра Института биологии и биотехнологии АлтГУ Сергей Снигирев отметил, что с 1997 года численность зайца-беляка в регионе сократилась более чем в 2,5 раза.

Теперь в Алтайском крае запретят охоту на зайца?

Нет, об этом речи пока не идет. Участники круглого стола сошлись во мнении, что сейчас необходимо сокращать сроки охоты на зайца, информирует пресс-служба АКЗС.

Сейчас в Алтайском крае его добыча проходит в период с 15 сентября по 28 (29) февраля. А так как эти сроки пересекаются со временем родительства у зайцев-беляков и зайцев-русаков (самки приносят потомство два раза в год – осенью и весной), их нужно срочно корректировать. Напомним, раньше охота на пушного зверя в регионе проходила в сезон с 1 ноября по 31 января.

Принять такое решение самостоятельно на уровне края невозможно. Поэтому с этим вопросом депутаты АКЗС обратятся в Минприроды РФ, Госдуму и Совет Федерации. Председатель комитета Алтайского Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов отметил, что нужно сократить сроки охоты на зайца либо по всей стране, либо дать право регионам самостоятельно регулировать этот вопрос.