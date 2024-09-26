Свет снова появился в барнаульском парке "Изумрудный"
Свет в парке отключился из-за коммунальной аварии
26 сентября 2024, 14:55, ИА Амител
Свет восстановили в барнаульском парке "Изумрудный" после коммунальной аварии 26 сентября. Об этом amic.ru рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.
"Фитнес-клуб GravityFit проводил работы какие-то земельные, и кабель они порвали. Но уже все восстановили, насколько я знаю. Не знаю, работает ли спортклуб, у нас в парке свет есть", – пояснил Вакаев.
Днем 26 сентября в социальных сетях фитнес-клуба GravityFit написали, что в ходе проведения регламентных работ в парке "Изумрудный" произошла коммунальная авария. Несколько зданий остались без света, фитнес-клуб временно прекратил работу. Сейчас новость об аварии из соцсетей фитнес-клуба уже удалена.
Напомним, что осенью 2024 года в парке "Изумрудный" погибло около десятка ясеней из-за жука-златки. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
15:18:41 26-09-2024
а когда же восстановят освещение в Мизюлинской роще?
16:01:18 26-09-2024
Гость (15:18:41 26-09-2024) а когда же восстановят освещение в Мизюлинской роще?... дома сидите
22:31:54 26-09-2024
Гость (15:18:41 26-09-2024) а когда же восстановят освещение в Мизюлинской роще?... надоели вы уже. название дурацкое
09:21:33 27-09-2024
Гость (22:31:54 26-09-2024) надоели вы уже. название дурацкое... надо работать, а не паблики сёрфить!
09:23:20 27-09-2024
Гость (22:31:54 26-09-2024) надоели вы уже. название дурацкое... скоро пойду с проверкой
10:03:16 27-09-2024
Гость (22:31:54 26-09-2024) надоели вы уже. название дурацкое... Похоже на реальный ответ должностного лица, без стандартного шаблона для отписок😂