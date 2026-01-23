В Красноярске нашлась 14-летняя девочка, исчезнувшая одновременно с сыном бизнесмена

Школьница утверждает, что не знакома с похищенным подростком

23 января 2026, 17:30, ИА Амител

14-летняя Наташа / Фото: Telegram-канал Shot

В Красноярске нашлась 14-летняя школьница Наташа, которая пропала в тот же день, что и сын местного бизнесмена Андрея Капли. Как сообщает Shot со ссылкой на мать девочки, она вернулась домой самостоятельно спустя почти сутки, жива и здорова.

По словам женщины, дочь пока отказывается говорить, где находилась все это время, и утверждает, что не знакома с 14-летним Колей Каплей, который был похищен при схожих обстоятельствах.

Напомним, сын предпринимателя был похищен неизвестным в капюшоне. Преступники требуют за его освобождение выкуп в размере 30 миллионов рублей. Полиция рассматривает возможную связь между двумя исчезновениями, но официальных комментариев пока не поступало.