В Красноярске нашлась 14-летняя девочка, исчезнувшая одновременно с сыном бизнесмена
Школьница утверждает, что не знакома с похищенным подростком
23 января 2026, 17:30, ИА Амител
В Красноярске нашлась 14-летняя школьница Наташа, которая пропала в тот же день, что и сын местного бизнесмена Андрея Капли. Как сообщает Shot со ссылкой на мать девочки, она вернулась домой самостоятельно спустя почти сутки, жива и здорова.
По словам женщины, дочь пока отказывается говорить, где находилась все это время, и утверждает, что не знакома с 14-летним Колей Каплей, который был похищен при схожих обстоятельствах.
Напомним, сын предпринимателя был похищен неизвестным в капюшоне. Преступники требуют за его освобождение выкуп в размере 30 миллионов рублей. Полиция рассматривает возможную связь между двумя исчезновениями, но официальных комментариев пока не поступало.
