Таиланд, Турция и Китай возглавили рейтинг самых популярных стран для отдыха россиян
В топ‑5 также вошли ОАЭ и Вьетнам
19 сентября 2026, 09:55, ИА Амител
Таиланд, Турция и Китай — самые востребованные у россиян направления для новогоднего отдыха за границей, сообщили РИА Новости в сервисе OneTwoTrip.
В компании отметили изменение туристических привычек: россияне сокращают продолжительность поездок на новогодние праздники, но делают ставку на более комфортный и дорогой отдых.
Таиланд уверенно лидирует среди зарубежных направлений — на него приходится 14,1% всех бронирований отелей. Второе место занимает Турция (6,7%), третье — Китай (6,6%).
Стоимость размещения в праздничный период различается по странам: в Таиланде средняя цена за сутки достигает 18,7 тысячи рублей, в Китае — 13,6 тысячи, в Турции — 13,1 тысячи рублей.
В пятерку популярных направлений также вошли ОАЭ, где средняя стоимость ночи составляет 5,3 тысячи рублей, и Вьетнам, где за сутки в отеле в среднем просят 12,95 тысячи рублей. По данным OneTwoTrip, наиболее заметный рост спроса зафиксирован на туры в Турцию, Египет и Новую Зеландию.
13:35:49 19-09-2026
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