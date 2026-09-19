В топ‑5 также вошли ОАЭ и Вьетнам

19 сентября 2026, 09:55, ИА Амител

Туроператор, самолет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Таиланд, Турция и Китай — самые востребованные у россиян направления для новогоднего отдыха за границей, сообщили РИА Новости в сервисе OneTwoTrip.

В компании отметили изменение туристических привычек: россияне сокращают продолжительность поездок на новогодние праздники, но делают ставку на более комфортный и дорогой отдых.

Таиланд уверенно лидирует среди зарубежных направлений — на него приходится 14,1% всех бронирований отелей. Второе место занимает Турция (6,7%), третье — Китай (6,6%).

Стоимость размещения в праздничный период различается по странам: в Таиланде средняя цена за сутки достигает 18,7 тысячи рублей, в Китае — 13,6 тысячи, в Турции — 13,1 тысячи рублей.

В пятерку популярных направлений также вошли ОАЭ, где средняя стоимость ночи составляет 5,3 тысячи рублей, и Вьетнам, где за сутки в отеле в среднем просят 12,95 тысячи рублей. По данным OneTwoTrip, наиболее заметный рост спроса зафиксирован на туры в Турцию, Египет и Новую Зеландию.