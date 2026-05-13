Таиланд задумался о сокращении безвиза для туристов с 60 до 30 дней

60-дневный безвизовый режим был введен предыдущим правительством Таиланда для поддержки туристической отрасли после пандемии COVID-19

13 мая 2026, 23:32, ИА Амител

Туристы / Таиланд / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Власти Таиланда могут уже на следующей неделе рассмотреть сокращение срока безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, премьер-министр Анутин Чарнвиракул и глава МИД Сихасак Пхыангкеткеу обсуждают пересмотр действующих правил после серии расследований о злоупотреблениях безвизовым режимом.

Речь идет о случаях, когда иностранцы использовали длительное пребывание в стране для ведения нелегального бизнеса, постоянного проживания или противоправной деятельности.

«Визовые меры изначально вводились с благими намерениями, однако теперь необходимо оценить, не используются ли они не по назначению», — заявил Сихасак. По его словам, предложение может поступить на рассмотрение кабинета министров уже на следующей неделе.

Одновременно власти Таиланда начали масштабные проверки бизнеса в туристических районах страны. Как отмечает Nation, департамент специальных расследований изучает деятельность более 11 тысяч компаний на островах Самуи и Пханган по подозрению в использовании подставных схем владения иностранцами.

Дополнительное внимание к проблеме привлекло недавнее дело гражданина Китая, задержанного после ДТП. По данным следствия, у мужчины обнаружили оружие, взрывные устройства, несколько паспортов и возможные связи с транснациональными криминальными сетями.

Напомним, 60-дневный безвизовый режим был введен предыдущим правительством Таиланда для поддержки туристической отрасли после пандемии COVID-19. Однако в последние месяцы в стране усилилась критика этой меры из-за опасений, что длительное пребывание упрощает деятельность криминальных групп и теневых инвесторов.