Казахстан и Таиланд стали главными зимними направлениями у сибиряков

T2 изучила поездки клиентов в роуминге

12 мая 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFFxzvsb

Путешествие. Смартфон / Фото: пресс-служба Т2

T2 изучила активность клиентов из макрорегиона Сибирь в международном роуминге зимой. С декабря по февраль абоненты оператора побывали в 163 странах. Чаще всего путешественники выбирали Казахстан, Таиланд и Узбекистан. При этом по сравнению с прошлой зимой заметно вырос интерес к странам Юго-Восточной, Восточной и Южной Азии.

Куда ездили чаще

Лидером среди зарубежных направлений стал Казахстан. На эту страну пришлось 27% всех поездок за границу. При этом турпоток туда снизился на 19% по сравнению с зимой 2024–2025 года, но направление сохранило первое место по популярности.

Вторую строчку занял Таиланд, третью — Узбекистан. Также в десятку самых востребованных стран вошли Китай, Вьетнам, Киргизия, Монголия, Турция, Таджикистан и ОАЭ.

Сильнее всего за год вырос спрос на поездки в Азию. Вероятно, на интерес туристов повлияли более простые правила въезда в ряд стран и запуск прямых авиарейсов из сибирских городов.

Самый заметный прирост показал Вьетнам. Этой зимой он принял в шесть раз больше туристов из Сибири, чем годом ранее. Сибиряки также чаще выбирали Гонконг, где турпоток вырос на 107%, Японию — на 65%, Филиппины — на 62%, Индию — на 44%, Мальдивы — на 35%, Китай — на 30% и Монголию — на 21%.

Африканские страны тоже стали пользоваться большим спросом у абонентов T2 из Сибири. Турпоток в Египет увеличился на 43%, в ЮАР — на 38%, в Марокко — на 21%. Латинскую Америку туристы, напротив, выбирали реже. По сравнению с прошлой зимой число поездок туда сократилось на 12%.

Среди экзотических и удаленных направлений, где побывали клиенты T2, оказались страны Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Антигуа и Барбуду, Сальвадор, Сент-Люсию, Сент-Китс и Невис, Суринам, Гватемалу и Гайану. Также абоненты посещали африканские государства — Ботсвану, Буркина-Фасо, Бенин, Кот-д’Ивуар, Камерун, Кабо-Верде, Сьерра-Лионе и Джибути. В Азии туристы добрались до Брунея, Лаоса, Восточного Тимора и других стран.

Как пользовались связью

В зарубежных поездках клиенты T2 израсходовали 24 тыс. гигабайтов мобильного интернета и почти 735 тыс. минут голосовой связи. Самую высокую активность на одного туриста оператор отметил в Белоруссии, Азербайджане, Таиланде, ОАЭ и на Филиппинах. В этих странах абоненты больше всего звонили и пользовались мобильным интернетом.

T2 первой на российском рынке отменила международный роуминг для голосовой связи. Клиенты оператора могут расходовать включенный в тариф пакет минут на звонки на любые номера России. Условия действуют более чем в 50 странах.

Перед сезоном отпусков T2 также запустила безлимитный интернет более чем в 30 странах. Клиенты популярных тарифов могут пользоваться услугой за границей без доплаты: 15 дней для всех роумеров и 22 дня для пользователей подписки MiXX ("Микс").

В исследование вошли клиенты T2 из макрорегиона Сибирь: Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай, Хакасия и Тува.

T2

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