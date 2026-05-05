Россиянам назвали самое выгодное направление для майского отдыха

Абхазия вновь стала самым бюджетным вариантом, так как средний чек упал на 17%

05 мая 2026, 17:57, ИА Амител

Шри-Ланка / Туристы / Туризм / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

По данным Ассоциации туроператоров России, Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники при бронировании организованного тура на двоих. Средний чек на поездку в республику составил 66,5 тыс. руб., что на 17 % ниже показателя прошлого года, пишет "Газета.ru".

В рейтинге АТОР представлены как зарубежные, так и внутренние туристические направления с наименьшими затратами на организованный отдых. На втором месте — отдых внутри страны со средним чеком 75,3 тыс. руб.

При этом наблюдается изменение предпочтений туристов. Так, интерес к Краснодарскому краю снизился, в то время как вырос спрос на поездки в Санкт‑Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и Татарстан.

Третью строчку заняла Белоруссия, впервые попавшая в топ: средний чек на отдых в республике составил 75,9 тыс. руб. Далее в списке следуют Вьетнам (160 тыс. руб.) и Таиланд (164 тыс. руб.).

Отдельные изменения отмечены и по другим популярным направлениям: Турция в мае подорожала на 7 %, и теперь средний чек за тур на двоих на 7 ночей достиг 173 тыс. руб. В то же время заметно вырос средний чек и на отдых на Мальдивах. При этом сильнее всего средние траты на поездки снизились во Вьетнам, Китай и по внутренним российским маршрутам.