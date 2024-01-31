Такой день. Приговор экс-главе Ярового и выход на линию новых трамваев в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за последний день января

31 января 2024, 23:35, ИА Амител

Фонарь в зимнем городе / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае вынесли приговор бывшему главе Ярового Виталию Самобочему. В связи с истечением сроков давности его освободили от назначенного наказания.

В Барнауле первые белорусские трамваи выйдут на линию для перевозки пассажиров 1 февраля. Планируется, что 10 современных низкопольных вагонов направят для перевозки пассажиров по маршрутам № 1 и 7. Как подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк, город впервые за 38 лет получил новые трамваи в таком количестве.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил строительство трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Глава региона подчеркнул, что она станет одним из самых заметных архитектурных сооружений города.

Барнаульские власти окончательно определились с перечнем территорий, которые примут участие в интернет-голосовании по выбору объектов благоустройства в 2024 году. В него включили пустырь за ТРЦ "Европа". За строительство там современного общественного пространства уже много лет выступали активисты и урбанисты. Руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев в интервью amic.ru говорил, что отсутствие зеленой зоны в данной части Барнаула – преступление.