Барнаульцы смогут прокатиться на белорусских трамваях с 1 февраля
На линию выйдут первые три трамвая, а к середине февраля все 10 новых вагонов приступят к перевозке пассажиров
31 января 2024, 14:49, ИА Амител
В Барнауле первые белорусские трамваи выйдут на линию для перевозки пассажиров 1 февраля, сообщает мэрия.
"В настоящее время завершается дообкатка вагонов с учетом особенностей схем движения, специалистами производителя завершается донастройка оборудования вагонов. Водители, которым предстоит управлять новой техникой, изучили устройство вагона, прошли обучение, необходимую стажировку на линиях депо и городских маршрутах", – рассказали власти.
Планируется, что 10 современных низкопольных трамвайных вагонов направят для перевозки пассажиров по маршрутам № 1 и 7. Как подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк, город впервые за 38 лет получил новые трамваи в таком количестве.
"Первого февраля на линию выйдут первые три трамвая. К середине февраля все новые трамваи приступят к перевозке пассажиров", – уточнил глава города.
14:52:35 31-01-2024
Не прошло и года ))
15:05:10 31-01-2024
Давайте со 2го февраля запустите? На мою днюху.))
15:13:32 31-01-2024
а по каким маршрутам пойдут?
15:20:58 31-01-2024
Гость (15:13:32 31-01-2024) а по каким маршрутам пойдут?... Не льстите себе - будет один маршрут как музей.....
15:27:16 31-01-2024
Гость (15:13:32 31-01-2024) а по каким маршрутам пойдут?... ПО 47
15:44:23 31-01-2024
Гость (15:13:32 31-01-2024) а по каким маршрутам пойдут?... Если читать не только заголовок статьи, то можно подчерпнуть необходимую информацию)
21:34:50 31-01-2024
Гость (15:13:32 31-01-2024) а по каким маршрутам пойдут?... Была информация, что по семёрке и единице поедут. Хорошо бы, а то сегодня с лыжной базы немого уехать, минут 20 пришлось ждать.
07:20:07 01-02-2024
Гость (21:34:50 31-01-2024) Была информация, что по семёрке и единице поедут. Хорошо бы,... так новые пустят, а старые нет. фонд зп ограничен. автопилот пока не придумали.
22:25:17 01-02-2024
Гость (15:13:32 31-01-2024) а по каким маршрутам пойдут?... 1 трамвай и 7 трамвай 5 трамвай
15:58:25 31-01-2024
В настоящий момент (прям в эту минуту), на линии всего 20 трамваев, по данным сервиса БасТайм. При этом, №№ 4 и 9 нет ни одного. В этих 20- уже есть новые трамваи, видел в окно, как один такой проехал. Больше всего- "диниц", их аж 7 штук. А вот "народных" 2,3,5 - по одному-два. О чём это говорит? Лишь о том, что не надо останавливаться, сажая руководство ГЭТ, надо продолжать.
16:53:00 31-01-2024
Почему ни одного не пустят по маршруту номер 5. Я езжу каждый день и постоянно высаживают в связи с неисправностью и людей очень много ездит.
22:35:05 31-01-2024
Житель Барнаула (16:53:00 31-01-2024) Почему ни одного не пустят по маршруту номер 5. Я езжу кажды... И будет стоять на Челюскинцев. По сравнению с 1 и 7 перевозит 5 гораздо меньше пассажиров, он не идёт в густо населенные спальные районы
17:14:40 31-01-2024
Не прошло и года. Только с утра не запускайте. А то не дай бог встанет какой- нибудь и до работы не доедем.
17:15:02 31-01-2024
Есть онлайн-сайт транспорта traffic22.ru - так что чушь не пишите
18:03:02 31-01-2024
Пользуюсь 5и7 маршрутом. На каждом маршруте более 10вагонов
22:01:17 31-01-2024
Видимо остались только 3 целые из 10, остальные повредили походу
23:44:43 31-01-2024
Довелось сегодня 31января 2024года ехать в трамвае N7, трамвай 70х годов выпуска из депо N1, в салоне мигало освещение, потом запахло жженой резиной, трамвай не дотянул с Ленина до Северо-западной, попытки реанимировать вагон женщиной водителем не увенчались успехом. Трамвай был эвакуирован на жесткой сцепке. Хочется спросить мэра Франка, ему не стыдно перед горожанами занимать свою должность?
08:47:02 01-02-2024
Еду в нём по маршруту №1, очень тепло, большие тамбура, а вот сидячих мест маловато, но по сравнению, что ходят, это рай. Еду и задаюсь вопрос, трамвай Беларусь, захожу в лифт Беларусь, для чего, зачем так делается, ну думаю нет своих производителей, посмотрел с поисковике, пишет что есть, да и не один, что за схема такая, что думаете, господа, товарищи?
09:21:02 01-02-2024
Алексей. (08:47:02 01-02-2024) Еду в нём по маршруту №1, очень тепло, большие тамбура, а во... Схема мутная. С учетом того, что трамваи простояли без движения почти год в Барнауле
13:26:17 01-02-2024
Алексей. (08:47:02 01-02-2024) Еду в нём по маршруту №1, очень тепло, большие тамбура, а во... Спасибо, Алексей! Интересны первые впечатлеия. Кто ещё успел прокатиться на нулёвом трамвайчике?
08:58:49 01-02-2024
ну и где трамваи?
09:15:27 01-02-2024
СМИ и реальность - совершенно не соотносятся. Как говорится карта, это не территория.
09:59:31 01-02-2024
Ага, запустили, на "новом рынке", 9 трамваев в ряд стояли пол часа, из них целых два новых)
10:15:50 01-02-2024
Гость (09:59:31 01-02-2024) Ага, запустили, на "новом рынке", 9 трамваев в ряд стояли по... А причем тут новые трамваи ? Трамваи и раньше бывало стояли, в основном из-за оленей, которые вылазят на пути и провоцируют ДТП