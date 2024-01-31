Барнаульцы смогут прокатиться на белорусских трамваях с 1 февраля

На линию выйдут первые три трамвая, а к середине февраля все 10 новых вагонов приступят к перевозке пассажиров

31 января 2024, 14:49, ИА Амител

Белорусский трамвай / Фото: "Вечерний Барнаул"

В Барнауле первые белорусские трамваи выйдут на линию для перевозки пассажиров 1 февраля, сообщает мэрия.

"В настоящее время завершается дообкатка вагонов с учетом особенностей схем движения, специалистами производителя завершается донастройка оборудования вагонов. Водители, которым предстоит управлять новой техникой, изучили устройство вагона, прошли обучение, необходимую стажировку на линиях депо и городских маршрутах", – рассказали власти.

Планируется, что 10 современных низкопольных трамвайных вагонов направят для перевозки пассажиров по маршрутам № 1 и 7. Как подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк, город впервые за 38 лет получил новые трамваи в таком количестве.