Экс-главу Ярового осудили и сразу же простили за крупную аварию на ТЭЦ в 2021 году

В связи с истечением сроков давности Самобочего освободили от назначенного наказания

31 января 2024, 16:05, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае вынесли приговор бывшему главе Ярового Виталию Самобочему, сообщает региональная прокуратура.

"Признан виновным в том, что ненадлежащим образом исполнял должностные обязанности. В результате в ноябре 2021 года произошла аварийная остановка одного из котлов ТЭЦ, что повлекло понижение температуры в системе отопления", – рассказали в ведомстве.

В итоге МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" был причинен ущерб на сумму более 3,6 млн рублей.

"Бывший городской глава осужден к штрафу в размере 70 тысяч рублей. В связи с истечением сроков давности освобожден от назначенного наказания", – отметили в СК.

Суд удовлетворил гражданский иск, заявленный в интересах МУП в размере причиненного ущерба, а также исковые заявления жителей города.

Вечером 1 ноября 2021 года на ТЭЦ из-за зашлакованности остановили котел № 9. После то же самое произошло с котлом № 10. В итоге 4 ноября в работе оставался лишь котел № 7, мощности которого не хватало для обогрева домов. Отопление планировали вернуть 5 ноября, однако из-за выхода из строя котла № 10 срок перенесли. 7 ноября в Яровое завезли тепловые пушки и обогреватели и продолжили чинить котлы. Вечером 8 ноября котел № 10 снова остановили. Станция возобновила работу в штатном режиме только 9 ноября. В конце декабря Самобочего временно отстранили от должности, а в декабре 2022 года стало известно, что его будут судить за череду поломок котлов.