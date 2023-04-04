Такой день. 10 новых трамваев для Барнаула в мае и гибель пропавшего мальчика

О главных событиях Алтайского края за 3 апреля

04 апреля 2023, 00:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в Калманском районе.

Информация о безвестном исчезновении 13-летнего мальчика поступила 2 апреля. Накануне он ушёл из дома в селе Усть-Алейка Калманского района и не вернулся. В ходе поисковых мероприятий тело несовершеннолетнего нашли в колодце на территории промышленной площадки населённого пункта.

10 новых трамваев поставят в Алтайский край до конца мая. О задержке сроков в связи с введением санкционной политики в отношении завода-изготовителя ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" со стороны недружественных стран проинформировал поставщик ООО "Автотехкомплект".

В период с 4 по 6 апреля в Алтайском крае сохранится спокойная погода без осадков. Ночные температуры будут отрицательными: ожидается от -1 до -6 градусов, местами во вторник и среду столбики термометров опустятся до -12°С. Об этом amic.ru сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

В Барнауле разрабатывают долгосрочные контракты с предприятиями общественного транспорта, при которых стоимость проезда будет расти с учётом ежегодного удорожания топлива и тарифов на коммунальные услуги, что занимает наибольшую долю затрат у перевозчиков.