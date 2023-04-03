Цены на проезд в Барнауле будут расти в зависимости от трат перевозчиков"

Первые долгосрочные контракты с транспортными предприятиями, в рамках которых будет действовать такая система, могут появиться уже в декабре 2023 года

03 апреля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле разрабатывают долгосрочные контракты с предприятиями общественного транспорта, при которых проезд будет дорожать с учётом ежегодного удорожания топлива и тарифов на коммунальные услуги, что занимает наибольшую долю затрат у перевозчиков.

Как рассказали в мэрии "Банкфаксу", такое плановое повышение стоимости проезда позволит фирмам "выстроить финансовую модель развития бизнеса на перспективу".

Ожидается, что первые такие договоры появятся уже в декабре 2023 года. В них также пропишут обязательства перевозчиков по обновлению транспорта.

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