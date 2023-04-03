Цены на проезд в Барнауле будут расти в зависимости от трат перевозчиков
Первые долгосрочные контракты с транспортными предприятиями, в рамках которых будет действовать такая система, могут появиться уже в декабре 2023 года
03 апреля 2023, 13:50, ИА Амител
В Барнауле разрабатывают долгосрочные контракты с предприятиями общественного транспорта, при которых проезд будет дорожать с учётом ежегодного удорожания топлива и тарифов на коммунальные услуги, что занимает наибольшую долю затрат у перевозчиков.
Как рассказали в мэрии "Банкфаксу", такое плановое повышение стоимости проезда позволит фирмам "выстроить финансовую модель развития бизнеса на перспективу".
Ожидается, что первые такие договоры появятся уже в декабре 2023 года. В них также пропишут обязательства перевозчиков по обновлению транспорта.
Ранее рассказали, как в Алтайском крае изменят правила перевозки пассажиров такси.
14:00:08 03-04-2023
... пропишут обязательства перевозчиков по обновлению транспорта. --- Где-то мы уже слышали.
14:02:04 03-04-2023
А не хотят ли в Барнауле разработать долгосрочные контракты с предприятиями общественного транспорта, представителями ЖКХ и нашими работодателями о повышении нашей зарплаты в соответствии с повышением тарифов вышеуказанных организаций?
14:03:57 03-04-2023
Цены на проезд в Барнауле будут расти в зависимости от трат перевозчиков"
Или всё-же от аппетитов перевозчиков и их крышевателей?
14:14:30 03-04-2023
а водителям запретят курить в салоне автобуса?
14:24:36 03-04-2023
А не хотят ли в Барнауле разработать долгосрочные контракты"
А ты не путай свой карман с карманом разработчиков- им свой карман ближе к телу
14:25:39 03-04-2023
У властей тоже есть куча обязанностей которые они не исполняют. То же жильё для сирот и аварийные дома.
Но на это нет денег, а не исполнение этих обязанностей, не оказывает влияния на поступления средств, их объем постоянно увеличивается.
В итоге обязанности есть, а толку нет
14:51:59 03-04-2023
тарифов на коммунальные услуги, что занимает наибольшую долю затрат у перевозчиков - кто-нибудь может объяснить, как стоимость коммунальных услуг влияет на цену проезда в автобусе? Да еще и составляет наибольшую ее долю.
15:21:13 03-04-2023
Позавчера в Москве ехал на автобусе по карте Тройка за 25 руб! Автобус чистый, полупустой и шел по графику!
15:21:15 03-04-2023
На какие коммунальные услуги (ЖКУ) много тратят перевозчики, воду на немытые автобусы? На покупку транспортных средств (ТС), на бензин, на обслуживание и ремонт ТС, на зарплату, а что из ЖКУ?
15:28:16 03-04-2023
Позавчера в Москве ехал на автобусе по карте Тройка за 25 руб! Автобус чистый, полупустой и шел по графику!-----------В Москве общественный транспорт находится на балансе города, а не в руках частников.
16:05:15 03-04-2023
Могу раскрыть большой секрет. Даже сегодняшние контракты с перевозчиками предусматривают график работы транспорта на маршрутах, количество и вместимость единиц подвижного состава, их санитарное и техническое состояние, и многое другое. Ни один из перевозчиков условий контрактов не соблюдает. Зато ежегодно требуют увеличивать стоимость проезда. Уверен, что и после заключения долгосрочных договоров, ситуация никак не поменяется. Ездить пассажирам придётся в условиях всё ближе к скотским, зато каждый год дороже... ©Чучмек
16:41:01 03-04-2023
может перевозчики потратятся на нормальных водил?
сегодня ехала с Кулагина (5 мин до конечной) в прокуренной 65 маршрутке. водила вообще не напрягся покурить на конечной и закурил на маршруте. терминала нет и деньги водиле на карту.
за это я должна платить?!
кстати, я бросила курить полгода назад и теперь меня выворачивает от этого запаха. с какого перепуга я должна этой вонью дышать, а? хватит, 36 лет дышала.
почему продавцы, врачи, учителя не курят на работе?
17:02:17 03-04-2023
-----------В Москве общественный транспорт находится на балансе города, а не в руках частников.
А почему у нас не так?!!! Хотели же власти создать единого государственного перевозчика
17:19:59 03-04-2023
А почему у нас не так?!!! - Потому что нашим так воровать удобнее
17:32:44 03-04-2023
"...Хотели же власти создать единого государственного перевозчика..." ......... Никогда они этого не хотели. Скорее наоборот, прикладывают все возможные усилия, чтобы подобного не произошло ...