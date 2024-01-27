Такой день. Задержание алтайского депутата и визит кандидата в президенты в Барнаул

Главное за 27 января

27 января 2024, 23:15, ИА Амител

Зимний закат / Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы и единый кандидат в президенты России от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков посетил Барнаул. Он, в частности, пообщался с бизнес-сообществом и возложил цветы к памятнику жертвам блокады Ленинграда.

В Барнауле двое нетрезвых мужчин пнули елку в доме на Солнечной Поляне, а затем один из них угрожал женщине, которая опубликовала в соцсетях видео и с их деяниями. Полиция уже проводит проверку.

В Барнауле алтайское отделение КПРФ провело протестную акцию по проблеме общественного транспорта. Во время мероприятия полицейские задержали 23-летнего депутата АКЗС Александра Волобуева, который недавно уволился из школы.

В Барнауле 27 января прошли мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. В торжественном возложении цветов на Мемориале Славы и на Ленинградской аллее поучаствовал губернатор Виктор Томенко, мэр Вячеслав Франк, а также другие представители органов власти, блокадники, волонтеры, курсанты и обычные горожане.