Алтайского депутата задержали на протестной акции против повышения цен на проезд
Мероприятие прошло рядом с кинотеатром "Мир"
27 января 2024, 16:33, ИА Амител
В Барнауле 27 января алтайское отделение КПРФ провело протестную акцию по проблеме общественного транспорта. Поводом для нее стали планы перевозчиков повысить плату за проезд до 35 рублей.
На акции несколько молодых людей раздавали у кинотеатра "Мир" прохожим листовки о предстоящем митинге и стояли с плакатами "Плата за проезд должна соответствовать качеству", "Общественный транспорт должен быть муниципальным" и другими.
Как сообщил коммунист Юрий Красильников, во время мероприятия полицейские задержали 23-летнего депутата АКЗС Александра Волобуева, который недавно уволился из школы. Стражи порядка изъяли у него 92 листовки (всего на пикет брали 500) и опросили его в отделе полиции Железнодорожного района.
Также Красильников пояснил, что акция была согласована с администрацией города.
16:37:58 27-01-2024
Дурдом. Коммунисты могут, когда хотят, но часто не хотят
08:45:01 28-01-2024
Гость (16:37:58 27-01-2024) Дурдом. Коммунисты могут, когда хотят, но часто не хотят... и не могут и не хотят и не коммунисты
16:39:40 27-01-2024
"Волобуев! Вот Ваш меч!!!"
16:47:59 27-01-2024
Не понравился стражам 23-летний депутат АКЗС Александр Волобуев. Бывает, что поделать.
16:55:54 27-01-2024
А разве депутатов разрешено задерживать?
22:16:59 28-01-2024
Гость (16:55:54 27-01-2024) А разве депутатов разрешено задерживать?... Стражам -пехотинцам все разрешено.
23:11:50 28-01-2024
Гость (22:16:59 28-01-2024) Стражам -пехотинцам все разрешено.... Хорошо хоть тогда что дубиной не отбуцкал,раз все разрешено
18:17:21 27-01-2024
Один в поле не воин...
21:07:55 27-01-2024
Если акция была согласована, то кто из полиции ответил за незаконное задержание?
09:19:28 28-01-2024
Гость (21:07:55 27-01-2024) Если акция была согласована, то кто из полиции ответил за не... А вот мне тоже интересно,будет ли виновный и по какой статье,а то как стаканчик пластиковый в них кинуть,так это нанесение нетерпимой боли,а как привышение своих полномочий,так это норма,вообще-то они в первую очередь должны соблюдать законность
21:34:04 27-01-2024
В Томске как было по городу в 2023 году 27 руб., так и осталось! В Томске повышали год назад, но на 2 рубля. Надо отобрать маршруты у тех, кто зажрался и на скотовозниках поднял на 5 рублей за проезд. Желающие взять маршруты есть. Заммера пока не у дел!
23:17:49 27-01-2024
Антиконституционный беспредел. Граждане имеют право мирно собираться и проводить собрания сходы пикеты манифистации и митинги, а полиция обязана их охранять от нападения и насилия а не задерживать и доставлять как за правонарушение. Любые ограничения придуманные антигражданским правящим режимом ни что иное как преступления против верховенства власти народа прав и свобод граждан.
04:21:35 28-01-2024
Сынок, молодец. В следующий раз пойдешь, меня позови. Мы с братьями придем. Пусть попробуют нас взять. Мы брали Бахмут. С этими точно справимся.
08:47:12 28-01-2024
Гость (04:21:35 28-01-2024) Сынок, молодец. В следующий раз пойдешь, меня позови. Мы с б... с кем справитесь? С ППС или ценами на проезд?
09:10:28 28-01-2024
Нашлись вашей дерьмократии , хватит!