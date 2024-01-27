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Алтайского депутата задержали на протестной акции против повышения цен на проезд

Мероприятие прошло рядом с кинотеатром "Мир"

27 января 2024, 16:33, ИА Амител

Александр Волобуев / Кадр: телеграм-канал "Красильников ворчит"
Александр Волобуев / Кадр: телеграм-канал "Красильников ворчит"

В Барнауле 27 января алтайское отделение КПРФ провело протестную акцию по проблеме общественного транспорта. Поводом для нее стали планы перевозчиков повысить плату за проезд до 35 рублей.

На акции несколько молодых людей раздавали у кинотеатра "Мир" прохожим листовки о предстоящем митинге и стояли с плакатами "Плата за проезд должна соответствовать качеству", "Общественный транспорт должен быть муниципальным" и другими.

Как сообщил коммунист Юрий Красильников, во время мероприятия полицейские задержали 23-летнего депутата АКЗС Александра Волобуева, который недавно уволился из школы. Стражи порядка изъяли у него 92 листовки (всего на пикет брали 500) и опросили его в отделе полиции Железнодорожного района.

Также Красильников пояснил, что акция была согласована с администрацией города.

Барнаул Акции протеста

Комментарии 15

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Гость

16:37:58 27-01-2024

Дурдом. Коммунисты могут, когда хотят, но часто не хотят

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Гость

08:45:01 28-01-2024

Гость (16:37:58 27-01-2024) Дурдом. Коммунисты могут, когда хотят, но часто не хотят... и не могут и не хотят и не коммунисты

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Гость

16:39:40 27-01-2024

"Волобуев! Вот Ваш меч!!!"

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Гость

16:47:59 27-01-2024

Не понравился стражам 23-летний депутат АКЗС Александр Волобуев. Бывает, что поделать.

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Гость

16:55:54 27-01-2024

А разве депутатов разрешено задерживать?

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Гость

22:16:59 28-01-2024

Гость (16:55:54 27-01-2024) А разве депутатов разрешено задерживать?... Стражам -пехотинцам все разрешено.

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Гость

23:11:50 28-01-2024

Гость (22:16:59 28-01-2024) Стражам -пехотинцам все разрешено.... Хорошо хоть тогда что дубиной не отбуцкал,раз все разрешено

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Гость

18:17:21 27-01-2024

Один в поле не воин...

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Гость

21:07:55 27-01-2024

Если акция была согласована, то кто из полиции ответил за незаконное задержание?

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Гость

09:19:28 28-01-2024

Гость (21:07:55 27-01-2024) Если акция была согласована, то кто из полиции ответил за не... А вот мне тоже интересно,будет ли виновный и по какой статье,а то как стаканчик пластиковый в них кинуть,так это нанесение нетерпимой боли,а как привышение своих полномочий,так это норма,вообще-то они в первую очередь должны соблюдать законность

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Андрей

21:34:04 27-01-2024

В Томске как было по городу в 2023 году 27 руб., так и осталось! В Томске повышали год назад, но на 2 рубля. Надо отобрать маршруты у тех, кто зажрался и на скотовозниках поднял на 5 рублей за проезд. Желающие взять маршруты есть. Заммера пока не у дел!

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Гость

23:17:49 27-01-2024

Антиконституционный беспредел. Граждане имеют право мирно собираться и проводить собрания сходы пикеты манифистации и митинги, а полиция обязана их охранять от нападения и насилия а не задерживать и доставлять как за правонарушение. Любые ограничения придуманные антигражданским правящим режимом ни что иное как преступления против верховенства власти народа прав и свобод граждан.

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Гость

04:21:35 28-01-2024

Сынок, молодец. В следующий раз пойдешь, меня позови. Мы с братьями придем. Пусть попробуют нас взять. Мы брали Бахмут. С этими точно справимся.

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Гость

08:47:12 28-01-2024

Гость (04:21:35 28-01-2024) Сынок, молодец. В следующий раз пойдешь, меня позови. Мы с б... с кем справитесь? С ППС или ценами на проезд?

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Гость

09:10:28 28-01-2024

Нашлись вашей дерьмократии , хватит!

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