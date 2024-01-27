Алтайского депутата задержали на протестной акции против повышения цен на проезд

Мероприятие прошло рядом с кинотеатром "Мир"

27 января 2024, 16:33, ИА Амител

Александр Волобуев / Кадр: телеграм-канал "Красильников ворчит"

В Барнауле 27 января алтайское отделение КПРФ провело протестную акцию по проблеме общественного транспорта. Поводом для нее стали планы перевозчиков повысить плату за проезд до 35 рублей.

На акции несколько молодых людей раздавали у кинотеатра "Мир" прохожим листовки о предстоящем митинге и стояли с плакатами "Плата за проезд должна соответствовать качеству", "Общественный транспорт должен быть муниципальным" и другими.

Как сообщил коммунист Юрий Красильников, во время мероприятия полицейские задержали 23-летнего депутата АКЗС Александра Волобуева, который недавно уволился из школы. Стражи порядка изъяли у него 92 листовки (всего на пикет брали 500) и опросили его в отделе полиции Железнодорожного района.

Также Красильников пояснил, что акция была согласована с администрацией города.