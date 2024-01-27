В Барнауле почтили память жертв блокады Ленинграда

В мероприятии поучаствовали, в том числе, губернатор Виктор Томенко и мэр Вячеслав Франк

27 января 2024, 14:59, ИА Амител

Возложение цветов 27 января / Фото: barnaul.org

В Барнауле 27 января прошли мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Ленинграда от блокады, сообщили в мэрии.

Торжественное возложение цветов состоялось на Мемориале Славы и на Ленинградской аллее.

В церемониях поучаствовали губернатор Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк, а также другие представители органов власти, блокадники, волонтеры, общественники, курсанты, юнармейцы и обычные горожане.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Число ее жертв превышает миллион человек.