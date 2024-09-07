Такой день. Рост активности клещей и строительство моста через Барнаулку

Главное за 7 сентября

07 сентября 2024, 23:00, ИА Амител

Синица сидит на ветке / Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 79 жителей Алтайского края. При этом неделей ранее эти членистоногие покусали 53 человека.

В Барнауле начались работы по реконструкции моста через реку Барнаулку по проезду Ташкентскому. Завершить работы планируют в 2025 году.

В Алтайском крае ищут перевозчиков на 15 межмуниципальных маршрутов. Для этого Министерство транспорта проводит открытый конкурс.

Многоэтажный дом с подземной парковкой построят на улице Интернациональной, 8, в центре Барнаула рядом с элеватором. Эксперты градсовета назвали здание "типовым, но симпатичным", сделав при этом ряд замечаний.