Такой день. Фестиваль красоты в Барнауле и мужчина, стрелявший из окна многоэтажки

Главное за 21 июня

21 июня 2025, 23:30, ИА Амител

Фото: Bao zi / unsplash.com

Мужчина стрелял из пневматической винтовки из окна квартиры в Барнауле по ул. Солнечная Поляна, 37. Полиция уже проводит проверку.

В барнаульском парке "Изумрудный" прошел фестиваль красоты и стиля, где выступали известные стилисты, показывали новые коллекции и косметику, проводили бесплатные процедуры и консультации. Мероприятию не помешал даже обрушившийся на город шторм.

Впавшую в Пекине в кому модель Диану Галину доставили в Барнаул. Алтайские специалисты уже проводят обследования.

В Барнауле намерены провести капремонт общежития Алтайского государственного колледжа на ул. Воровского, 104. Руководство ссуза собирается потратить на это до 50,4 млн рублей.